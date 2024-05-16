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Dolarda istikrar Kur Korumalı Mevduat'tan vazgeçirdi! 3 ayın en hızlı düşüşü

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.05.2024 14:42
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Kurda istikrarlı seyir sonrası kur korumalı mevduatlardaki çözülmenin hızlanmaya başladığı görüldü.

Dolarda istikrar Kur Korumalı Mevduat'tan vazgeçirdi! 3 ayın en hızlı düşüşü

Bir süredir sınırlı bir düşüş yaşayan kur korumalı mevduatlarda son iki haftadır hızlı çözülme dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 10 Mayıs haftasında 36,4 milyar TL düşüş kaydetti. Kur korumalı mevduat toplamı 2,2 trilyon TL'nin altına gelmiş oldu.

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Bu düşüşle birlikte KKM'de yaklaşık üç ayın en hızlı düşüşü kaydedildi.

Son sekiz ayda Türk lirası mevduat payının yaklaşık yüzde 32'den yüzde 44'e yükselirken, KKM'nin payı da yüzde 26'dan yüzde 14'e geriledi.

Kur korumalı mevduatlarda rekor seviye 3,4 trilyon TL olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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