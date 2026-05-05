Dolarda yükseliş hızlandı!

Dolar/TL 45,22 seviyesinde yüksek seviyelerde güne başlarken piyasalarda bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de vekillere yapacağı sunum, veri gündemi ve İran ​savaşına ilişkin gelişmeler izlenecek.

Dolar/TL 45,22 seviyesinde güne başladı. TL,İran'daki savaşın başından beri dolar karşısında yüzde 2.9 ile sınırlı değer kaybı yaşamıştı. TL'nin yıl başından beri değer kaybı yüzde 5 oldu.

Bu dönemde yüzde 14,6 civarında gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında, TL'nin dolar karşısında belirgin bir reel değer kazancı yaşadı. Ancak son dönemde dolar/TL kurundaki artışın hızlandığı görüldü.

MERKEZ'DEN DÖVİZ ALIMI

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre banka geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolar döviz alımı yaptı. Hesaplamalar toplam rezervin geçen hafta 5,5 milyar dolar azalışla 165,5 milyara gerilediğini, net rezervin ise yaklaşık 0,8 milyar dolar azalışla 53,5 milyar dolara gerilediğini gösterdi.

Öte andan Hazine bugün 10 ay vadeli kuponsuz tahvilin ve beş ‌yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihracı ile Mayıs ayı iç borçlanma programına başlayacak. Ayrıca, TCMB Nisan ayı reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporunu da bugün açıklayacak.

Piyasalar, hükümetin bugün TBMM'ye sunmaya hazırlandığı ekonomi düzenlemelerini de takip edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9'a düşürülmesini de içeren yeni ekonomi paketindeki önceliğin doğrudan yatırım çekmek ve Türkiye'yi küresel ölçekte ⁠cazibe açısından "en üst lige" taşımak olduğunu söyledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda konut, ulaştırma ve gıda kalemleri öncülüğünde bir önceki aya göre yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterirken, yıl sonuna ilişkin beklentiler de yüzde 30'a doğru yukarı revize ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, yüksek seyreden akaryakıt ⁠fiyatlarının Türkiye'de de enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibarıyla rüzgara karşı yürüyor olsak da enflasyonla mücadele irademizde en küçük bir gerileme yok" dedi.

Beklentilerin oldukça üzerinde gelen enflasyon ⁠ilk dört ayda yüzde 14,64'e ulaşırken hükümetin yüzde 16 olan yıl sonu hedefinin de geçerliliğini yitirdiğini teyit etti.

TCMB, nisanda politika faizini yüzde 37'de sabit bırakırken birçok ekonomist gecelik faizleri yüzde 40'ta tutan adımların politika faizine yansıtılmamış olmasını "önemli bir fırsatın" kaçırılmış olabileceği yönünde eleştiriyor. Ekonomistler hem politika faizinin hem de enflasyonun uzun süre yüksek kalacağı görüşünde.

Kaynak: Reuters
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,22
45,22
% 0.07
15:39
Euro
52,91
52,92
% 0.09
15:39
İngiliz Sterlini
61,29
61,30
% 0.15
15:39
Avustralya Doları
32,44
32,46
% 0.19
15:39
İsviçre Frangı
57,68
57,72
% 0.11
15:39
Rus Rublesi
0,59
0,59
% -0.84
15:30
Çin Yuanı
6,62
6,62
% 0.09
15:39
İsveç Kronu
4,88
4,88
% 0.29
15:39
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

