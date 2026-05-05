Dolarda yükseliş hızlandı!

Dolar/TL 45,22 seviyesinde güne başladı. TL,İran'daki savaşın başından beri dolar karşısında yüzde 2.9 ile sınırlı değer kaybı yaşamıştı. TL'nin yıl başından beri değer kaybı yüzde 5 oldu.

Bu dönemde yüzde 14,6 civarında gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında, TL'nin dolar karşısında belirgin bir reel değer kazancı yaşadı. Ancak son dönemde dolar/TL kurundaki artışın hızlandığı görüldü.

MERKEZ'DEN DÖVİZ ALIMI

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre banka geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolar döviz alımı yaptı. Hesaplamalar toplam rezervin geçen hafta 5,5 milyar dolar azalışla 165,5 milyara gerilediğini, net rezervin ise yaklaşık 0,8 milyar dolar azalışla 53,5 milyar dolara gerilediğini gösterdi.

Öte andan Hazine bugün 10 ay vadeli kuponsuz tahvilin ve beş ‌yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihracı ile Mayıs ayı iç borçlanma programına başlayacak. Ayrıca, TCMB Nisan ayı reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporunu da bugün açıklayacak.

Piyasalar, hükümetin bugün TBMM'ye sunmaya hazırlandığı ekonomi düzenlemelerini de takip edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9'a düşürülmesini de içeren yeni ekonomi paketindeki önceliğin doğrudan yatırım çekmek ve Türkiye'yi küresel ölçekte ⁠cazibe açısından "en üst lige" taşımak olduğunu söyledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda konut, ulaştırma ve gıda kalemleri öncülüğünde bir önceki aya göre yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterirken, yıl sonuna ilişkin beklentiler de yüzde 30'a doğru yukarı revize ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, yüksek seyreden akaryakıt ⁠fiyatlarının Türkiye'de de enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibarıyla rüzgara karşı yürüyor olsak da enflasyonla mücadele irademizde en küçük bir gerileme yok" dedi.

Beklentilerin oldukça üzerinde gelen enflasyon ⁠ilk dört ayda yüzde 14,64'e ulaşırken hükümetin yüzde 16 olan yıl sonu hedefinin de geçerliliğini yitirdiğini teyit etti.

TCMB, nisanda politika faizini yüzde 37'de sabit bırakırken birçok ekonomist gecelik faizleri yüzde 40'ta tutan adımların politika faizine yansıtılmamış olmasını "önemli bir fırsatın" kaçırılmış olabileceği yönünde eleştiriyor. Ekonomistler hem politika faizinin hem de enflasyonun uzun süre yüksek kalacağı görüşünde.

Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır