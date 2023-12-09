Dolardan vazgeçip Türk Lirası’na geçene daha yüksek faiz: Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı itibarıyla faiz artışlarına başlaması ve peş peşe atılan Türk Lirası’nı özendirici adımlar yatırımcıyı kâra geçirdi.

Banka politika faizini son 6 toplantıda toplam 31,5 puan yükseltirken, bu artış bankaların mevduat faizlerine de yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre, geçen hafta 1 aya kadar vadeli mevduatta ortalama faiz yüzde 40,77 oldu. Mevduata 1-3 aya kadar vadelide yüzde 49,33, 6 aya kadar vadelide 48,87, 1 yıla kadar vadelide ise yüzde 45,12 faiz verildi. Böylece mevduat faizleri 20 yılın zirvesine yükseldi.

MEVDUAT FAİZİ ORANLARINDA YÜZDE 55 GETİRİ BEKLENTİSİ

Akademisyen Doç. Dr. Levent Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Yavaş yavaş yüzde 50'leri telaffuz etmeye başladık. Oldukça güçlü bir mevduat faizine işaret eidyor. Burada kritik konu mevduat faizlerinin ne kadar yükseleceği. Çünkü garanti bir getiriden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Dr. İsmet Demirkol da faizlerin yüzde 55 bandına çıkabileceğini belirterek, “Mevduat faizleri artıyor. Hal böyle olunca kredi maliyetleri de yükseliyor. Bankalar önümüzdeki süreçte maliyetler artığından dolayı kredi vermezse mevduatlarda azalma olabilir. Merkez Bankası'nın Aralık ayı toplantısında faiz artışı bekliyorum. 2024 'te Ocak ayında yüzde 47,5 oranında bir faiz bekliyorum. Bu da mevduatlara yansıyacaktır. Mevduatın 4-5 aya yüzde 55 bandına çıkması muhtemel. Bundan sonraki aylarda mevduatlarda bir gerileme bekliyorum” dedi.

100 BİN TL İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Mevduata 100 bin lira yatıran biri 1 ay için yüzde 3,4 faiz alıyor. Yani dönem sonunda parası 103 bin 400 lira oluyor. 1-3 ay arası vadede yüzde 12,3 getiri var. 3 ayın sonunda 100 bin lira 112 bin 300 liraya çıkıyor. 6 ay vade için yüzde 24,4 getiri oranı sağlanıyor. 100 bin lira 6 ayın sonunda 124 bin 400 liraya yükseliyor. 1 yıl vade için ise ortalama faiz yüzde 45,12 civarında. Yani 12 ay sonra cebe girecek para 145 bin 120 lira.

KKM'NİN CAZİBESİ KALMADI

Kur korumalı mevduat hesaplarındaki para 1 Aralık haftasında 24,3 milyar TL gerileyerek 2,7 trilyon TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre Kur korumalı mevduatlarda 1 Aralık haftasında 24,3 milyar TL düşüş yaşandı.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat bankalar arası dahil geçen hafta 17 milyar 157 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 146 milyar 795 milyon TL oldu.

EN YÜKSEK FAİZ KKM'DEN ÇIKANA

En yüksek mevduat faizini dövizden dönen kur korumalı mevduat müşterileri alıyor. Bankalar bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmek için döviz KKM'si olan müşteriye daha fazla faiz öneriyor. Ayrıca, yatırılacak paranın büyüklüğü ve vadesi de faiz oranını etkiliyor.







