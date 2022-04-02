FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Domates ve sebze fiyatları 7 yılın rekorunu kırdı!

Domates ve sebze fiyatları 7 yılın rekorunu kırdı!

02.04.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlar sebze ve meyve fiyatlarını son 7 yılın zirvesine taşıdı. Domates ve sebzelerde yıllık fiyat artışları 3 hanelere ulaşırken, domates fiyat endeksiyüzde 191,76, sebze fiyat endeksi ise yüzde 143,14'e yükseldi. ile son 7 yılın en yüksek Mart ayı artışları oldu. Meyve miktar ve fiyat endeksleri ise sırasıyla yıllık yüzde 32,98 ve yüzde 26,91 arttı.

Domates ve sebze fiyatları 7 yılın rekorunu kırdı!

Türkiye’de enflasyonun Mart ayında yüzde 60’ı aşması beklenirken meyve ve sebzede önemli üretim merkezlerinden Antalya’dan kötü bir haber geldi. Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mart ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Buna göre martta domates miktar endeksi yıllık yüzde 20,46, sebze miktar endeksi yüzde 8,95 artarken, fiyat endeksleri sırasıyla yüzde 191,76 ve yüzde 143,14 ile son 7 yılın en yüksek mart ayı artışları oldu.

ymytm

Gıda Hattı’nda yer alan haberde, Mart 2022’de miktar endeksleri domateste, aylık son 7 yılın en düşük artışını gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış gösterdi. Sebze miktarında aylık değişim 2019 yılı hariç en düşük artışı yaşanırken, yıllıkta ise ortalama bir azalış gösterdi.

domates-ihracat-tir

Meyve işlem miktarı endeksinde aylık değişim ortalama bir artış gösterirken, yıllık değişim 2020 yılından sonraki en yüksek artış oldu.

FİYATLAR 7 YILIN ZİRVESİNDE

Fiyat endekslerinde domates, geçen yılın mart ayına göre yıllık yüzde 191,76 arttı. Bu artış, son 7 yılın mart ayı yükseliş rekoru oldu. Mart ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 8,95’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 143,14 artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın en yüksek mart ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 32,98’lik artışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 26,91 arttı.

fnfgngf

Bir önceki aya göre aylık domates işlem miktar endeksi, mart ayında yüzde 14,99 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 33,01 arttı. Son 4 yılın mart ayları endekslerinde, ortalama değişimler yaşandı. Bir önceki aya göre aylık sebze işlem miktar endeksi, mart ayında yüzde 16,70 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 10,87’lik artış gösterdi. Son 4 yılın mart ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre aylık meyve işlem miktar endeksi, mart ayında yüzde 2,27 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 25,75 arttı. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2022 yılı mart ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta son 4 yılın ortalamasında seyretti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fırsatçılarına seslendi: AcımayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan gıda fırsatçılarına seslendi: Acımayacağız
Asgari ücrete zam gelecek mi?Asgari ücrete zam gelecek mi?
Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

81 ile flaş genelde! 5 milyon erkek...

81 ile flaş genelde! 5 milyon erkek...

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Kredi kullanımında yeni dönem!

Kredi kullanımında yeni dönem!

Fiyatını duyunca verdiği tepki olay oldu! 'Aboov, bu ne yahu?'

Fiyatını duyunca verdiği tepki olay oldu! 'Aboov, bu ne yahu?'

Altın fiyatlarında çok çarpıcı iddia!

Altın fiyatlarında çok çarpıcı iddia!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şaşkına çeviren olay! Ukrayna askerleri mayınları tekmeledi

Şaşkına çeviren olay! Ukrayna askerleri mayınları tekmeledi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Portakaldan daha fazla C vitamini içerir

Portakaldan daha fazla C vitamini içerir

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.