Dominika'nın para birimi nedir? Dominika'nın para biriminin kodu ve sembolü

Dominika, Kuzey Amerika kıtasında yer alan ülkelerden biridir. Ülke, ada ülkesi sınıfında olduğundan herhangi bir kara ile sınırı mevcut değildir. Dominika 10 ayrı bölgeden oluşan yönetimlere ayrılmıştır. Ülkenin en kalabalık şehri ve başkenti Roseau kentidir. Dünya üzerinde birçok ada ülkesi, bilhassa yaz tatili şartlarını sağladığından genellikle lüks otel yapıları inşa ederler. Bu durum Dominika’da ise farklıdır. Ülke betonlaşmaya izin vermemiş ve lüks otellerin inşa edilmesini yasaklamıştır. Bu sayede de doğal güzellikleri herhangi bir zarar görmemiştir.

Dominika'nın para birimi nedir?

Dominika ülkesinin resmi para birimi Doğu Karayip doları'dır. Bu para biriminin uluslararası para piyasalarındaki kısaltması XCD şeklindedir. Doğu Karayip doları, Britanya Virjin Adaları haricindeki tüm Doğu Karayip Devletleri Örgütü’ne üye olan ülkelerde geçerli olan bir para birimidir. Bu ülkeler; Anguilla, Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia ve Saint Vincent ve Grenadinler şeklinde sıralanabilir. Para biriminin sembolü ise "$" olarak kullanılır.

Karayip doları, Amerikan doları ile 2.70 XCD şeklinde sabitlenmiştir. ABD dolarında olduğu gibi Doğu Karayip doları da 100 "cent"e ayrılır. Doğu Karayip doları Doğu Karayip Merkez Bankası tarafından üretilir ve dolaşıma çıkarılır. XCD’nin madeni paraları 1, 2, 5, 10, 25 cent, 1 dolar biçimde kağıt paraları ise 5, 10, 20, 50, 100 dolar olarak kullanılmaktadır.

Doğu Karayip Merkez Bankası, görme engelli insanların kullanımını kolaylaştırmak için 2012 yılında Braille sembolleri bulunan 10, 20, 50 ve 100'lük banknotlar üretti. Bu banknotların üzerinde ise İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in yüzü yer almaktadır.

Dominika, Karayip ülkeleri içerisinde en küçük ekonomiye sahip olanlardan biridir. Ülke ekonomisi gerçekleşen kuvvetli kasırgalar yüzünden zarar görmüş olan tarım endüstrisine dayalıdır. Tarımdan elde edilen en elverişli ürün ise muz üretimidir. Gerçekleşen kasırgalar sonrasında muz üretimi de olumsuz yönde etkilenmiştir. Ülke ekonomisi, gelişen turizm endüstrisi ve açık deniz finans sektörü sayesinde bir miktar ilerleme göstermiştir.