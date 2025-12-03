FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Donald Trump'tan 'Yeni Fed Başkanı' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanını açıklayacağız." dedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i ABD Merkez Bankasının (Fed) "potansiyel başkanı" olarak tanımladı.

Donald Trump'tan 'Yeni Fed Başkanı' çıkışı

Beyaz Saray'da kabine toplantısına başkanlık eden trump" style="color:#ff0000">Donald Trump basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam eden Trump, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu.

Trump, ABD'nin en büyük bankalarından JPMorganChase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon'un da faiz oranlarının düşmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN BAŞINDA FED'İN YENİ BAŞKANINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Powell'ı "inatçı" olarak nitelendiren Trump, Fed başkanının muhtemelen kendisini sevmediğini söyledi.

Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız." diye konuştu.

"SONUNDA BİR KİŞİYE İNDİRDİK"

Basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu da yanıtlayan Trump, Fed başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini, sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick dahil birçok kişinin dahil olduğunu dile getirdi.

Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik." dedi.

TARİFE GELİRLERİNDEN TEMETTÜ ÖDENECEK

Gelecek yılın şimdiye kadarki en büyük vergi iadesi sezonu olacağını ifade eden Trump, gümrük vergilerinden geri ödemeler yapacaklarını bildirdi.

Trump, "Çünkü kelimenin tam anlamıyla trilyonlarca dolar topladık ve borçları azaltmanın yanı sıra halka güzel bir temettü dağıtacağız." ifadesini kullandı.

Çok fazla gelir elde ettiklerini vurgulayan Trump, "çok da uzak olmayan bir gelecekte" halkın gelir vergisi bile ödemeyeceğine inandığını dile getirdi.

TRUMP, KEVİN HASSETT'DEN "POTANSİYEL FED BAŞKANI" OLARAK BAHSETTİ

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da, "Trump hesabı" olarak adlandırılan, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik yatırım hesaplarına ilişkin yaptığı açıklama sırasında katılımcılara teşekkür ederken Hassett'ten "potansiyel bir Fed başkanı" olarak söz etti.

Hassett'in adını söylemeden önce Trump, "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel. Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin." ifadesini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülker sattı, Koç aldı! 157,7 milyon dolarlık dev yatırımÜlker sattı, Koç aldı! 157,7 milyon dolarlık dev yatırım
Asgari ücret için 5+5+1 formülü! Maraton başlıyor: Gözler komisyondaAsgari ücret için 5+5+1 formülü! Maraton başlıyor: Gözler komisyonda

Anahtar Kelimeler:
Fed Donald Trump powell trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.