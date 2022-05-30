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Dondurmaya yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak

30.05.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurma fiyatları da zam furyasından etkilendi. TÜİK'in açıklandığı resmi rakamlara göre yüzde 70'i bulan enflasyonla birlikte pek çok ürüne zam gelirken, yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma fiyatları da zamlandı. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere dondurma fiyatlarına yüzde 25 zam geldi.

Dondurmaya yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak

Dondurma fiyatlarına zam geldi. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte paketli dondurma fiyatlarına da ortalama yüzde 25 zam geldi. Zamların 1 Haziran’dan itibaren hayata geçeceğini söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlarla birlikte yurttaşın alım gücünün düştüğünü ve esnafın iyiden iyiye satış yapamaz hale geldiğini söyledi.

DONDURMA FİYATLARINA YÜZDE 25 ZAM!

Cumhuriyet Gazetesine konuşan Dündar, şu ifadeleri kullandı;

“Fiyat söylerken utanıyoruz artık. Böyle giderse kimse bakkala uğramayacak. Havalar ısındı insanlar akşamları gelir dondurma alır diye hevesliydi esnafımız. Son zamlarla onu da kaybetmiş oldu. Firma yetkililerinden aldığımız haberlere göre bu zamlar durmayacak. Bu yazı nasıl bitireceğiz bilmiyoruz artık” dedi.

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TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ REKORA KOŞUYOR

Artan enflasyon ve bozulan piyasa dinamikleri ile birlikte fiyatlama algısı kaydı ve yurttaşlar raflarda sürekli farklı etiketlerle karşılaştı. Bu etiket değişimlerinin birçoğunun haksız yere yapıldığını belirten yurttaş telefona sarıldı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan “Alo 175 Çağrı Merkezi”ne bu yılın ilk beş ayında 121 bin 684 çağrı geldi. Şikâyetlerin şubat ayından itibaren internet üzerinden de yapılmasına rağmen çağrı merkezinde günde ortalama 1000 çağrı yanıtlandı ve toplam 121 bin 684 çağrıya cevap verildi. Gelen ihbar ve şikâyetlerin büyük bölümü ayıplı mal ve hizmetler, haksız fiyat artışları, mesafeli satışlar, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmet alanlarında oldu.


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