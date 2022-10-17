Döner, hamburger, pizza, lahmacun... Hepsinin fiyatı arttı! İşte en ucuz fastfood

'Pizzalar, hamburgerler hepsi 100 TL'den başlıyor' diyen vatandaşlar dışarıda ucuza yemek yemenin çok zor olduğunu söyledi. Et döner dürüm 80 TL'den satılıyor. Ekmek arası tavuk döner de 25 TL seviyesine geldi. İşte en ucuz fastfood...

Show Ana Haber, fastfood restoranlarını ziyaret etti. Balık ekmek satan bir kişi, fiyatlara %40 oranında zam geldiğini yarım ekmek balık fiyatının 50 TL olduğunu söyledi.

EN UCUZ FASTFOOD 20 TL!

Normal dürüm 20 TL'den satılıyor. Porsiyon çiğ köfte ise 35 TL'den başlıyor. Mikrofon uzatılan çiğ köfte ustası isota, cevize, salçaya gelen zamlardan sonra kendilerinin de zam yapmak zorunda kaldığını belirtti.



