Döner satışına yeni düzenleme! 'D' tabelası uygulaması geliyor

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) geleneksel dönerin yapısının ve toplum sağlığının korunması için 2019 yılında çalışmalarına başladığı ve kuruluş amaçlarından en önemlisini oluşturan bir projeyi daha hayata geçirdi.

Bugünden itibaren sağlıklı ve güvenilir döner yemek isteyen dönerseverler Uluslararası Döner Federasyonu tarafından tasarlanan ve denetlenecek olan üye kuruluşların döner satış noktalarında ‘D’ tabelası görülecek.

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan yaptığı açıklamada, “Dönerde hile ve tağşişin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen ‘D’ tabelası uygulaması ile döner sektöründeki merdiven altı, sağlıksız ve kayıt dışı üretimin sonlandırılması hedefleniyor. ‘Güvenli Döner Noktası’ aynı zamanda dönerseverlerin sağlıklı, hijyenik ortamlarda hazırlanmış ve güvenli dönere ulaşmalarını sağlayacak. Udofed’in kontrolü ve denetimi altında hazırlanan dönerlerin halka sunulduğu döner satış noktalarında herkes güvenle dönerini yiyebilir. Bu mekanlar sağlıklı ve lezzetli döner satmaktadır. Uygulama, kısa sürede bütün Türkiye’de hatta yurt dışında güvenilir ve sağlıklı döner üretip satan UDOFED denetiminde olan döner firmalarının satış mağazalarında yer alacak” dedi.