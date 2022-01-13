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Döviz mevduatlarında hızlı düşüş

13.01.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövize endeksli mevduat uygulaması ardından döviz hesaplarında düşüş oldu. Döviz mevduatları yılın ilk haftasında hızlı gerileme kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 7 Ocak haftasında 2,8 milyar dolar geriledi.

Döviz mevduatlarında hızlı düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 7 Ocak haftasında döviz mevdutları 2,8 milyar dolar düşüşle 234,3 milyar dolar düzeyine geriledi.

Veriler hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin döviz mevduatlarında düşüş olduğunu gösterdi.

Buna göre 7 Ocak haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,6 milyar düşüşle 145,5 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 1,1 milyar dolarlık düşüş kaydedildi.

İlgili haftada tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1,2 milyar düşüşle 88,9 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
döviz
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