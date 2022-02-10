FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Döviz rezervlerinde büyük artış! İşte Merkez Bankası'nın kasasındaki para...

Döviz rezervlerinde büyük artış! İşte Merkez Bankası'nın kasasındaki para...

10.02.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolar arttı. Öte yandan yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk lirası swap miktarı geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolar düzeyine indi.Böylelikle yabancıların TL swap pozisyonunda yeni dip seviye kaydedildi.

Döviz rezervlerinde büyük artış! İşte Merkez Bankası'nın kasasındaki para...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 4 milyar 80 milyon dolar artarak 71 milyar 636 milyon dolardan 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 4 Şubat haftasında 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara indi.

Merkez Bankası talimat verdi! Kur korumasında ihracatçı olmayan şirketler için yeni kararMerkez Bankası talimat verdi! Kur korumasında ihracatçı olmayan şirketler için yeni karar

YABANCILARIN TL SWAPLARINDA YENİ DİP

Öte yandan yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk lirası swap miktarı geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolar düzeyine indi.Böylelikle yabancıların TL swap pozisyonunda yeni dip seviye kaydedildi.

Haftalık portföy rakamlarına bakıldığında ise yabancıların hisse tarafında net satıcı, tahvil tarafında ise net alıcı olduğu görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 4 Şubat haftasında yabancıların hissede net 82 milyon dolarlık satış yaptığı izlendi. Böylelikle yabancıların hisseden çıkış serisi 11 haftaya çıktı.

Tahvil tarafında ise 36 milyon dolarlık alım görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! ÜzüleceksinizElektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz
Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artışGelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış
Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...

Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...

Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Ankara'ya çağrıldılar... İşte kritik zirvenin detayları

Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Ankara'ya çağrıldılar... İşte kritik zirvenin detayları

Fatura zamları geri alınacak mı? Ak Parti'den açıklama geldi! Alınmayacak ama...

Fatura zamları geri alınacak mı? Ak Parti'den açıklama geldi! Alınmayacak ama...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.