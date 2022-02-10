Merkez Bankası talimat verdi! Kur korumasında ihracatçı olmayan şirketler için yeni karar

Reeskont kredisi kullanımında Kur Korumalı Mevduata dönüş yükümlülüğü uygulamasına net ihracatçı olmayan şirketler de dahil edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda bir değişikliğe daha gitti. Son düzenleme ile net ihracatçı olmayan şirketlere de reeskont kredisi kullanma imkanı sağlandı.

Reeskont kredisi kullanımında Kur Korumalı Mevduata dönüş yükümlülüğü uygulaması, ağırlıklı ithalatçı olup DTH’ı bulunmasına rağmen ihracatı karşılığı reeskont kullanmak isteyen işletmeleri kapsıyordu.

