FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası talimat verdi! Kur korumasında ihracatçı olmayan şirketler için yeni karar

Merkez Bankası talimat verdi! Kur korumasında ihracatçı olmayan şirketler için yeni karar

10.02.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda Türk lirası mevduat ya da katılma hesaplarına dönüşümü taahhüt eden yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalar için net ihracatçı olma şartının aranmamasına yönelik değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle kur korumalı mevduata dönen net ihracatçı olmayan şirketlere de yabancı para reeskont kredisinden faydalanma imkanı getirildi.

Merkez Bankası talimat verdi! Kur korumasında ihracatçı olmayan şirketler için yeni karar

Reeskont kredisi kullanımında Kur Korumalı Mevduata dönüş yükümlülüğü uygulamasına net ihracatçı olmayan şirketler de dahil edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda bir değişikliğe daha gitti. Son düzenleme ile net ihracatçı olmayan şirketlere de reeskont kredisi kullanma imkanı sağlandı.

Merkez Bankası açıkladı! Döviz mevduatlarında güçlü çözülme...Merkez Bankası açıkladı! Döviz mevduatlarında güçlü çözülme...

Reeskont kredisi kullanımında Kur Korumalı Mevduata dönüş yükümlülüğü uygulaması, ağırlıklı ithalatçı olup DTH’ı bulunmasına rağmen ihracatı karşılığı reeskont kullanmak isteyen işletmeleri kapsıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Döviz rezervlerinde büyük artış! İşte Merkez Bankası'nın kasasındaki para...Döviz rezervlerinde büyük artış! İşte Merkez Bankası'nın kasasındaki para...
Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artışGelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış
AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyorAK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...

Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...

Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Ankara'ya çağrıldılar... İşte kritik zirvenin detayları

Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Ankara'ya çağrıldılar... İşte kritik zirvenin detayları

Fatura zamları geri alınacak mı? Ak Parti'den açıklama geldi! Alınmayacak ama...

Fatura zamları geri alınacak mı? Ak Parti'den açıklama geldi! Alınmayacak ama...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.