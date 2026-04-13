Döviz ve Altın Kurlarındaki Dalgalanmalardan Korunmak İçin Bilinmesi Gereken 10 Taktik

1. Tüm paranı tek bir yatırım aracına bağlamaktan vazgeçmelisin.



Paranın hepsini tek bir yere bağlamak, fırtınalı denizde tek kürekle çekmeye benzer. Birikimlerini dolar, altın, hisse senedi veya faiz arasında paylaştırarak riskini bölmelisin. Böylece altın düşerken dolar yükselirse toplam varlığın dengede kalır ve tek bir yatırım aracının çöküşü seni batırmaz.

2. Alım yaparken mutlaka kademeli bir strateji izlemelisin.



"En dipten alayım" hırsı genellikle hüsranla biter çünkü dibin dibi her zaman vardır. Alım yaparken paranın tamamıyla değil, belirli aralıklarla ve farklı fiyat seviyelerinden parçalar halinde alım yapmalısın. Bu yöntemle ortalama maliyetini düşürür, ani düşüşlerde "Paramın hepsi eridi" paniğinden kurtulursun.

3. Piyasadaki ani hareketlerde panik butonuna basmamayı öğrenmelisin.



Piyasa aniden hareketlendiğinde sosyal medyadaki kaosa kapılıp karar vermek yapılan en büyük hata. Fiyatlar uçarken "kaçırıyorum" korkusuyla (FOMO) tepeden almak ya da düşerken panikle zararına satmak cüzdanının en büyük düşmanı. Ekranı kapatıp derin bir nefes almak, bazen en kârlı yatırım.

4. Bankaların alış ve satış arasındaki makas aralığını kontrol etmelisin.



Özellikle piyasaların çok hareketli olduğu akşam saatlerinde veya hafta sonlarında bankaların alış-satış farkı (makas) uçurum gibi açılır. Alırken pahalıya alıp satarken ucuza satmamak için işlem saatlerine dikkat etmelisin. Mümkünse makas aralığının en dar olduğu mesai saatlerini tercih ederek kârından feragat etmemiş olursun.

5. Yatırımını ne kadar süre tutacağına en baştan karar vermelisin.

Yatırıma başlamadan önce "Benim bu paraya ne zaman ihtiyacım olacak?" sorusunu yanıtlamalısın. Kısa vadeli borç parayla döviz veya altın almak kumar oynamaktan farksızdır. Kendine bir kâr hedefi ve bir de "burada durmalıyım" dediğin zarar kes (stop-loss) noktası belirleyerek duygularını sürecin dışında bırakmalısın.

6. Küresel piyasalardaki devlerin attığı adımları yakından izlemelisin.



Sadece yerel haberleri değil, küresel gelişmeleri de radarında tutman gerekir. ABD Merkez Bankası (Fed) kararları doların küresel gücünü, jeopolitik gerginlikler (savaşlar, krizler) ise altının ateşini belirler. Bu temel taşları takip etmek, piyasanın yönü hakkında sana kimsenin veremeyeceği bir öngörü kazandırır.

7. Kenarda her zaman bir miktar nakit TL bulundurmaya çalışmalısın.



Tüm birikimin yatırımdaysa, piyasada büyük bir fırsat veya çok sert bir düşüş olduğunda "maliyet düşürmek" için hamle yapamazsın. Buna "kurşun saklamak" denir. Acil durumlar için kenarda bekleyen bir miktar nakit, hem psikolojik olarak seni rahatlatır hem de piyasa gerçek anlamda fırsat sunduğunda masaya oturmanı sağlar.

8. Sosyal medyadaki manipülatif ve uçuk tahminlere kulak tıkamalısın.

X veya YouTube'da "Dolar haftaya şu kadar olacak!" diyen felaket tellalları veya aşırı iyimserler her zaman olacak. Bu tür manipülatif yorumlar seni yanlış zamanda yanlış kararlar almaya iter. Kendi araştırmanı yapmalı, rasyonel verilerle konuşan ekonomistleri takip etmeli ve başkasının heyecanıyla kendi cüzdanını riske atmamalısın.

9. Profesyonel portföy yönetim fonlarından destek almayı düşünmelisin.



Eğer "ben bu işlerden anlamıyorum, ekran başında yaşlanamam" diyorsan, işi uzmanlara bırakmak en mantıklısı. Tek tek altın veya döviz almak yerine; içinde altın, yabancı hisse senedi veya eurobond barındıran yatırım fonlarını tercih edebilirsin. Bu fonlar profesyonellerce yönetildiği için piyasa dalgalanmalarına karşı çok daha hızlı ve akılcı tepkiler verebilirler.

10. Karşılaştığın her fırsatın bir maliyeti olduğunu unutmamalısın.

Zenginlik genellikle bir gecede değil, sabırla gelir. Döviz ve altın gibi araçlar genellikle enflasyona karşı parayı koruma araçlarıdır. Günlük %1-2'lik hareketlerin peşinde koşup sürekli işlem yapmak yerine, stratejine sadık kalarak beklemeyi öğrenmelisin. Unutma, çok işlem yapmak değil, doğru zamanda işlem yapmak kazandırır.