Dövizdeki artış odun ve kömür fiyatlarını vurdu! 'Fiyatlar daha da artacak'

Havalar soğumaya başladı. Doğal gaz fiyatlarındaki artış sonrası dar gelirli evini ısıtmak için sobaya döndü. Çözüm olarak kurdukları soba da dar gelirlinin cebini yakacak. Bu sene kömürün bir torbası 180 TL'den odun ise 45 TL'den satılıyor. Vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayet ederken başka çözümlerini olmadıklarını aktardı.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ ODUN VE KÖMÜRÜ DE VURDU

Havalar soğumaya başladı, zamlı doğal gaz faturalarını göze alamayanlar soba kurmaya başladı. Bu yıl odun da kömür de çok pahalı. Dövizdeki artış odun ve kömürü de vurdu. Doğal gaz ne kadar zamlandıysa diğer kalemler de o kadar pahalandı. Dar gelirli kışı nasıl geçireceğini düşünüyor.

AYLIK BİN 800 TL

Fox TV'nin haberine göre geçen sene 80 TL olan kömür 180 TL'ye, 25 TL olan odun ise 45 TL'ye çıktı. Tüketici ısınma giderlerini azaltmanın yolunu arıyor ama hepsi pahalı. Artık vatandaşlar kömürden de tasarrufa giderek aylık ihtiyacının altında kömür kullanıyor. Sobayla ısınmak isteyen bir ailenin 10 torba kömür kullanması gerekiyor, bununda aylık maliyeti bin 800 TL.

'FİYATLAR DAHA DA ARTACAK'

Geçen sene 700 TL'ye satılan sobalar ise bu sene bin TL'den satılıyor. Esnaf kış fiyatlarında kömür fiyatlarının artacağını söyledi.



