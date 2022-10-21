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Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

21.10.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarından sonra vergiler de araç sahiplerinin belini bükecek. Yeni yılda Motorlu Taşıtla Vergisi'ne (MTV) en az yüzde 60 zam yolda. 2022 yılında 2 bin 746 TL MTV ödeyen bir kişinin yeni yılda ödeyeceği miktar 4 bin 493 TL olacak. Vatandaşlar, son çare olarak arabalarını satmayı düşündüklerini ifade ederek "Lüks olmaktan çıktı, yük olmaya başladı" dedi.

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Dolar kurundaki yaşanan artış ve küresel gelişmeler sonrası akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini kara kara düşündürürken bir kötü haber de Motorlu Taşıtla Vergisi'nden (MTV) geldi. 2023 bütçesindeki rakamlara göre MTV'ye yüzde 60 zam yolda... Vatandaşlar maaşların aynı oranda artmadığını ifade ederek bunun büyük bir soruna neden olabileceğini aktardı.

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MTV'YE YÜZDE 60 ZAM YOLDA

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) zam yolda... 2023 bütçesindeki rakamlara göre Motorlu Taşıtla Vergisi'nin (MTV) yüzde 60 artacağı öngörüldü. 2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar TL idi. 2023'te ise beklenen gelir 38 milyar 787 milyon TL. Bu rakamlara göre MTV geliri yüzde 64 artırılmak isteniyor, bu da MTV'nin en az yüzde 60 artacağı anlamına geliyor.

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YENİ YILDA 2 BİN 746 TL YERİNE 4 BİN 493 TL ÖDENECEK

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl bu artışın rekor olduğunu ifade etti. Bingöl, "2022 yılında 1 yaşında olan 1.6 motora kadar bir otomobil için 2 bin 746 olarak yıllık MTV ödenirken bu rakam 2023'te en iyimser tahminler yüzde 60 artacağından önümüzdeki yıl, 4 bin 493 TL olacak. 2022 yılında 1 yaşında olan 2.0 motora kadar ödenen yıllık MTV 7 bin 641 TL, 2023 yılında ise bu rakam 12 bin 225 TL olacaktır " dedi.

Fox TV'nin haberine göre MTV de diğer vergiler gibi yeniden derleme oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayında yeniden derleme oranının yüzde 120'nin üzerinde olacağı kesin ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisi var. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullansa bile bütçedeki rakamın yüzde 60'lık zam oranını işaret ettiğini belirtti.

"LÜKS OLMAKTAN ÇIKTI, YÜK OLMAYA BAŞLADI"

Bir vatandaş, "Artık arabamı satmayı düşünüyorum. Benzin fiyatları ve MTV, her şey yük olarak geliyor. Lüks olmaktan çıktı, yük olmaya başladı" dedi.

"MAAŞLAR AYNI ORANDA ARTMIYOR"

Vatandaşlar, MTV'de yaşanacak yüzde 60 artışın büyük bir sorun olabileceğini belirterek maaşların aynı oranda artmadığını ifade etti.


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