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Dövizdeki belirsizlik ihracatçıları harekete geçirdi! Kavcıoğlu ile kritik buluşma!

05.01.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın döviz gelirlerinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılması yönünde aldığı karar ile harekete geçen ihracatçılar, piyasada yaşanan belirsizliği gidermek için Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile temasa geçti. TİM’in talebi üzerine bugün saat 14.00’te, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, birlik ve konsey başkanlarının katılacağı bir webiner toplantı yapılacak.

Dövizdeki belirsizlik ihracatçıları harekete geçirdi! Kavcıoğlu ile kritik buluşma!

Dövizdeki belirsizlik ihracatçıları harekete geçirdi! Kavcıoğlu ile kritik buluşma!
İhracatçılar, döviz gelirlerinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılması yönünde alınan karar üzerine harekete geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi de (TİM), ihracatçılardan gelen talebi değerlendirerek, konuya açıklık kazandırmak ve uygulama esaslarını görüşmek için Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile temasa geçti.

Bir grup ihracatçı yarın Bakan Muş'u makamında ziyaret edecek. Ayrıca TİM’in talebi üzerine, bugün saat 14.00’te, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, birlik ve konsey başkanlarının katılacağı bir webiner toplantı yapılacak. İhracatçılar bu toplantıda, kararla ilgili uygulama esasları, ihracatçılara kur garantisinin verilip verilmeyeceği konuları başta olmak üzere merak edilen tüm soruların yanıtlarını arayacak.

UYGULAMADAKİ BELİRSİZLİK NETLİK KAZANACAK

Dünya’dan İmam Güneş’in haberine göre, ihracatçılardan bazıları başta hammadde olmak üzere yardımcı mamullerinin büyük çoğunluğunu ithal eden sektörlerin dövize ihtiyacı olduğunun altını çizerek, “İhracatçılarımız, ihracattan elde ettiği dövizin büyük çoğunluğuna yine ihracat yapabilmek için ihtiyaç duyuyor. Genelge yeni olduğu ve uygulamanın bankalar tarafından nasıl yapılacağı netlik kazanmadığı için ihracatçının en çok merak ettiği konu sattığı kurdan dövizi alıp alamayacağı. Bu uygulama ihracatın bozulmasına yol açmaz, ama ihracatçının sattığı kurdan dövizi alamaması kar kaybına sebep olacak gibi gözüküyor” görüşünde bulundular.

KABUL BELGELERİNİN KAPATILAMAMASI PANİK YARATTI

Merkez Bankası tarafından yayımlanan İhracat Genelgesi’nin Ek 1’inci maddesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı’na göre ihracat bedeli kabul belgesine veya döviz alım satım belgesine bağlanan ihracat bedelinin yüzde 25’i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak.
İhracatçıların bankalarından “yönetmeliği bekliyoruz” cevabını aldıklarını ve ihtiyaçları olduğu takdirde kur garantisinin verilip verilmeyeceği hususunda tereddüt yaşadıklarını ifade edildi. Öte yandan, bazı ihracatçılar ihracat kabul belgelerinin kapatılmaması nedeniyle endişeye kapıldı. Kasım ayında yapılan bir ihracatın ödemesinin dün yapıldığı ancak ihracat kabul belgesinin kapatılamadığı öne sürüldü. İhracatçılardan bazıları böylece tahsilatlarını çekemediler.

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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu TCMB
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