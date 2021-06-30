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Dream Games Türkiye'den çıkan son unicorn oldu

30.06.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli mobil oyun geliştiricisi Dream Games, 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolar yatırım aldı.

Dream Games Türkiye'den çıkan son unicorn oldu

Dream Games böylece Türkiye'den çıkan en son unicorn şirket oldu. Kuruluşunun ardından yatırımcı ve girişim sermayesi fonlardan yatırımlarla çok hızlı büyüyerek 1 milyar dolar değerlemeyi aşan şirketler unicorn olarak niteleniyorlar.

İlk oyunu Royal Match'i dünya geneline pazarlamaya başladıktan sadece birkaç ay sonra 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket tarafından yapılan açıklamaya göre seri B yatırım turunda şirketten en büyük pay alan yatırımcılar Index Ventures ve Makers Fund olurken, Balderton Capital, IVP ve Kora da şirkete yatırım yaptı.

YATIRIMI OYUNLAR İÇİN KULLANACAKLAR

Açıklamada şirketin kurucularından olan CEO Soner Aydemir'in, "Royal Match'in erken dönemde elde ettiği başarıyla gurur duyuyoruz. Bu yatırımı oyunun her yerde büyümesi için kullanacağız" dedi.

Türkiye'den çıkan ilk unicorn şirket 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Peak Games olurken son olarak bu yıl değerlemesi beş ay içinde 850 milyon dolardan 7.6 milyar dolara yükselen Getir unicorn oldu.

Dream Games, Peak Games eski çalışanları tarafından 2019 yılında kuruldu.

Kaynak: Reuters

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