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DS 7 CROSSBACK, şubatta "cazip" ödeme seçeneği ile satışa sunuluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2020 12:27 | Son Güncelleme

DS 7 CROSSBACK, şubatta "cazip" ödeme seçeneği ile satışa sunuluyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, premium SUV segmentinde 2020 model yılı DS 7 CROSSBACK için şubat ayına özel takas desteği ve 150 bin TL tutarında kredi için 12 ay sıfır faiz uyguluyor.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, DS markasının ikinci nesil modellerinin ilki olan ve Paris'in "yenilikçiliğini ve mükemmeliyetçiliğini" yansıtan DS 7 CROSSBACK, BlueHDi 130 otomatik dizel ve PureTech 225 otomatik benzinli versiyonlarıyla "güçlü" ve verimli motorlar sunuyor.

DS 7 CROSSBACK PureTech 225 versiyonu, 1.6 litrelik turbo beslemeli motoru ile elde ettiği 225 beygir gücünü, düşük yakıt tüketimi ile bir arada sunarken, kendi güç sınıfında vergi avantajı ile öne çıkıyor.

DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 otomatik versiyonu ise 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor ve bu performansı sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzımanı ile yola aktarıyor. Düşük yakıt tüketimi ile öne çıkarken, yüksek torku sayesinde akıcı bir sürüş sağlıyor.

DS 7 CROSSBACK'in kilitleri açıldığında aydınlatma ünitesi canlanıyor ve kişiyi selamlıyor. DS 7 CROSSBACK, istenilen şekilde kişiselleştirilebilen zarif grafikli 12 inçlik dijital ekranı ile sürücülere, açılır menü aracılığıyla direksiyondan kontrol ve tüm sürüş bilgilerini görüntüleme olanağı sunuyor.

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DS 7 Crossback,

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