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DSİ'den İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.06.2020 09:04 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Riva Deresi yan kollarına ilişkin ıslah projeleri ve kamulaştırma planlarının 2014 ve 2015'te tamamlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına gönderildiğini, halen kamulaştırmalarının yapılarak DSİ'ye tesliminin beklendiğini bildirdi.

DSİ'den İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan "Riva Deresi'nin ıslahının DSİ'nin sorumluluğunda bulunduğu ancak yapılmadığı"na yönelik ifadelerine cevap verildi.

Açıklamada, 7-8-9 Eylül 2009'da İstanbul genelinde yaşanan sel felaketi sonucu AKOM'da alınan kararlar doğrultusunda, Karadeniz'e ve baraj rezervuarlarına dökülen derelerin ıslah, bakım ve işletme sorumluluğunun DSİ'ye, Marmara Denizi'ne ve boğaza dökülen derelerin sorumluluğunun ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) verildiğini hatırlatılarak, "Bu kapsamda DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüz, Asya yakasında 52 dere, Avrupa yakasında ise 70 dere olmak üzere 122 derenin (533 kilometre) ıslah uygulama projeleri ve kamulaştırma planlarını hazırlayarak söz konusu dere güzergahlarının imar planlarına işlenmesi için İBB'ye göndermiştir." ifadeleri kullanıldı.

'YAPIM AŞAMASINA GEÇİLEMEDİ'

Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı Başbakanlık Genelgesi'nin 9'uncu maddesi gereğince dere ıslah güzergahlarının kamulaştırmalarının İBB Başkanlığı ve görevlendirdiği İSKİ Genel Müdürlüğünce yapılarak DSİ'ye ihtilafsız teslim edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Böylelikle söz konusu dere ıslah projelerine yönelik yapım ihaleleri DSİ'ce gerçekleştirilebilecektir ancak İBB tarafından kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilemediğinden, DSİ tarafından ıslah projelerinde yapım aşamasına geçilememiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Riva Deresi'nde istisnai olarak Ömerli Barajı'ndan itibaren başlayıp Beykoz sınırına kadar kısımda DSİ tarafından ıslah inşaatı çalışmalarının 2012'de gerçekleştirildiği, devam eden kamulaştırma problemleri sebebiyle Beykoz ilçe sınırlarından ileriye doğru çalışmaların devam ettirilemediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Devam eden süreçte, Riva Deresi yan kollarında ıslah projeleri ve kamulaştırma planları da 2014 ve 2015'te tamamlanarak İBB'ye gönderildi, halen kamulaştırmaları yapılarak DSİ'ye teslim edilmeleri bekleniyor. Riva Deresi ana kolunda ise 2014'te Beykoz Belediyesi ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Beykoz Belediyesi tarafından 'Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği/Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi Hazırlanması' işi ihale edilmiş olup, yapılan protokol gereği DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüzce su güvenliği konusunda teknik kontrollük hizmeti veriliyor. Gelinen noktada Riva Deresi ve yan kolları planlama ve kati proje çalışmalarının (üst havza tedbirleriyle bir bütün olarak) 2020 içinde tamamlanması hedefleniyor."

(AA)

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