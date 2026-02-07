FİNANS

Dubai lüksü arşa çıkardı! Caddeyi altınla kaplayacaklar

Zengin insanların gözdesi ve lüks yaşamın sınırlarını zorlayan Dubai, “Altın Bölgesi” projesiyle tamamı altınla kaplanmış bir cadde inşa etmeye hazırlanıyor. Dev projeyle birlikte mücevher ve lüks perakendede küresel merkez olmayı hedefliyorlar. İşte detaylar…

Dubai lüksü arşa çıkardı! Caddeyi altınla kaplayacaklar

Zenginlerin gözde kenti Dubai, lüks kavramını bambaşka bir boyuta taşıyacak iddialı bir projeyi duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, “Dubai Gold District (Altın Bölgesi)” adı verilen yeni projede tamamı altınla kaplanacak bir caddenin yer alacağını açıkladı. Mücevher, değerli metaller ve lüks perakende odaklı dev bölgenin, hem Dubai’nin köklü altın ticareti geleneğini güçlendirmesi hem de turistler için benzersiz bir cazibe merkezi oluşturması amaçlanıyor.

MASRAFTAN KAÇMIYORLAR

Projenin geliştiricisi Ithra Dubai, bölgenin merkezinde yer alacak caddenin “altından inşa edileceğini” doğruladı. Ancak altının nasıl kullanılacağı, kaplama mı olacağı yoksa özel bir mimari teknik mi uygulanacağı gibi ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Gold District’in, dünyanın en büyük değerli metaller ve mücevher merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Dubai lüksü arşa çıkardı! Caddeyi altınla kaplayacaklar 1

Time Out Dubai’nin aktardığına göre bölgede 1000’den fazla mağaza, mücevherin yanı sıra lüks parfüm ve kozmetik mağazaları ile altı yeni otel yer alacak.

