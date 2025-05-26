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Düğmeye basıldı, ev kadınlarına emeklilik modeli! Yıpranma payı, doğum borçlanması... 'En önemli özelliği' diyerek açıkladı

Milyonlarca ev kadının bir süredir merakla beklediği emeklilik modelinde süreç işliyor. Ev kadınlarının emekliliği için düğmeye basılırken yeni sistemle ilgili detaylar da konuşulmaya başlandı. Mali Müşavir Serkan Kumdakçı "Sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi" diyerek sisteme dair ayrıntıları açıkladı. İşte yıpranma hakkı, doğum borçlanması, prim tutarı, prim gün şartı, yaş indirimi ile ilgili detaylar...

Düğmeye basıldı, ev kadınlarına emeklilik modeli! Yıpranma payı, doğum borçlanması... 'En önemli özelliği' diyerek açıkladı
Hande Dağ

Milyonlarca ev kadını yıllardır emeklilikle ilgili yaşanacak gelişmeyi bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emeklilik müjdesi için düğmeye basıldı. Devlet, ev kadınlarının prim yükünü hafifletecek. Üstelik annelere çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı da masada. İşte detaylar...

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ATV Haber'de yer alan habere göre; Devlet ev kadınları için düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni emeklilik paketi ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği geliyor.

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"SİSTEMİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNDEN BİR TANESİ..."

Mali Müşavir Serkan Kumdakçı "Sisteme dahil olan ev hanımlarımız öncelikle isteğe bağlı sigortalı kapsamında değerlendirilecek. Sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu; daha önce sisteme dahil olmuş ancak emeklilik şartı için gün sayısı eksik kalmış ev hanımlarımız bu sisteme dahil olarak eksik gün sayılarını buradan tamamlayabilecekler" dedi.

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"ÜÇTE BİRİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK"

Mevcut asgari ücret bazı alınarak aylık 8.321 lira olan primin üçte birini devlet üstlenecek. Ev kadınları ise kalan kısmını ödeyerek hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emeklilik yolunda önemli bir adım atmış olacak.

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Kumdakçı "Tabii yıllık asgari ücret artışına göre prim tutarı da arttırılacak. Her yıl brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim tahakkuk edecek. Bunun da üçte biri devlet tarafından karşılanacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu primler Bağkur kapsamında sayılacak. Ancak son 3,5 yıl SSK'lı çalışanlar SSK'dan emekli olabilecek. İlk sigorta olunan tarihe ve emekli olunacak kuruma göre prim gün şartı değişecek. En az 3600, 4500 ya da 5400 gün prim gerekecek.

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ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Söz konusu destek yalnızca primle sınırlı değil, paketle birlikte erken emeklilik fırsatı da masaya yatırılacak. Üstelik annelere özel bir ayrıcalıkla.

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"YIPRANMA PAYI İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME DE VAR"

Bununla ilgili Kumdakçı "Ev hanımları için aslında sistemde bir yıpranma payı ile ilgili bir düzenleme de var. Hem gün hem de yaş bakımından çocuk sayısına göre sistemin birazcık ev hanımı lehine esnetilmesi bekleniyor" şeklinde konuştu. Yani anneler de yıpranma payı hakkı alabilecek. Her çocuk için emekliliğe ek prim ve yaş indirimi de gündemde.

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DOĞUM BORÇLANMASINDA GENİŞLEME

Ayrıca doğum borçlanması da genişletilecek. Mevcut düzenlemede yalnızca sigortadan sonra doğan çocuklar için borçlanma yapılabilirken yeni düzenleme ile sigortadan önce doğumların da kapsama alınması için çalışılıyor.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ev hanımı emeklilik
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