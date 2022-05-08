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Düğün sezonunda fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu fahiş fiyatın önüne geçti

08.05.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün sezonu yaklaşırken en yoğun satışların yaşandığı sektörlerden biri beyaz eşya. Beyaz eşya fiyatları hızla yükselirken fiyatların yüzde 50 artmasına neden olabilecek girişime Rekabet Kurumu 'dur' dedi. Kurum, beyaz eşya üreticisi bir firmanın e-ticaret firmalarıyla ilgili kararına engel oldu.

Düğün sezonunda fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu fahiş fiyatın önüne geçti

Yeni eve çıkanların en çok ilgilendiği konulardan biri de beyaz eşyalar. Düğün sezonunda da beyaz eşyalar üzerinde rağbet artıyor. Ancak üretici firmalardan biri yalnızca beş e-ticaret firması ile çalışacağını duyurdu. Rekabet Kurumu ise bu kararı rekabeti engelleyeceği gerekçesiyle onaylamadı.

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Rekabet Kurumu, piyasaları speküle ettiği ortaya çıkan 5 zincir marketin sanaldaki benzeri olmaya doğru giden yapıya "dur" dedi.

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'REKABET ORTADAN KALKAR'

Sabah'ın haberine göre, üretici firmanın e-ticaret satış noktalarına gönderdiği yazıda, "Pazar yerleri ile ilgili objektif ve şeffaf kriterler belirlenmiştir. Kalite temelli objektif kriterler 3 ayda bir tekrar değerlendirilecektir" ifadelerine yer verilirken, böylesi bir kararın beyaz eşyada en yoğun alışveriş dönemine denk gelmesi ve enflasyonla mücadele döneminde rekabeti ortadan kaldıracağı gerekçeleriyle kabul edilemez olduğu belirtildi.

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100'e yakın e-ticaret platformundan çıkışı öngören karar neticesinde fiyatların hemen her üründe yüzde 50'lere varan artışlar yaşanabileceği tespit edildi.

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REKABET KURUMU BSH KARARINI HATIRLATTI

Vatandaş lehine ticaretteki rekabet sorunlarını ortadan kaldırmakla yükümlü olan Rekabet Kurumu da beyaz eşyadaki soruna el attı. Rekabet Kurumu, beyaz eşya üreticilerini uyararak e-ticaret platformlarından köklü bir çıkışın fiyatları hızla yukarı yönlü tırmandıracağı, bu nedenle platformlardan çıkış için ortaya konulan objektif kriterlerin keyfiyet içeremeyeceği vurgulandı.

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Kurum uyarısında, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin daha önce kendisine yaptığı talebi reddettiğini hatırlattı.

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