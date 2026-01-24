FİNANS

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor! Davetiyeye yazmaya başlandı: 'Getirmeyin'

Enflasyon karşısında TL hızla değer kaybedince nakit para taşımakta zor olmaya başladı. Bu durumdan dolayı ATM'lerde para bulmak zorlaşırken nakit gerekli durumlarda artık çanta kullanılmaya başlandu. Düğünlerde ise davetiyelerin üzerine ıban bilgisi paylaşılmaya başlandı.

Ezgi Sivritepe

TL, enflasyon karşısında günden gün eridi ve en büyük banknot 200 TL ile sadece bir kahve içilebilecek duruma geldi. Enflasyon karşısında TL'nin hızlı bir şekilde erimesinden dolayı ise nakit taşımak ve nakit ödeme yapmak neredeyse imkansız hale geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 5 bin ya da 10 bin liralık bir nakit ödeme, tüketici için ciddi bir lojistik problem hâline gelirken; para sayma, taşıma ve güvenlik endişesi günlük hayatı zorlayan etkenlerden biri oluyor.

ATM'LER NAKİTE YETİŞEMİYOR

Yüksek tutarlı ödeme yapılacağında ATM'den para bulamayan vatandaşlar, birkaç bankadan veya parça parça para çekerek nakit ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Aynı zamanda büyük ödemelerde artık zarf değil çanta kullanılmaya başlandı. Bu durum hem zaman kaybına hem de güvenlik risklerine yol açıyor. Ayrıca maaş dönemlerinde ATM’lerde yoğunluklar yaşanıyor.

DÜĞÜNLERDE 'NAKİT' PROBLEMİ

Nakitin fiziksel yükü, sosyal hayatı da dönüştürmüş durumda. Düğünlerde takı ve nakit geleneği yerini giderek IBAN’lı davetiyeler almaya başladı. Bazı davetiyelerde 'nakit getirmeyin' notu düşülürken zarfa sığmayan banknotlar, düğün sahipleri içinse sayma ve muhafaza sorunu oluşturuyor.
ÇANTA DOLUSU PARA

Konut sektöründe de durum iyi değil. Depozito, kira ve emlak komisyonu gibi kalemlerin aynı anda ödenmesi, kiracıları çanta dolusu parayla dolaşmasına neden oluyor. Kuyumcular ise çöp torbaları ile para taşımaya başladı.

Pazarda ya da küçük esnaf alışverişlerinde, file hafiflerken cüzdan ağırlaşıyor. Bozuk para sıkıntısı, yüksek banknot sayısı ve para üstü problemleri hem satıcıyı hem tüketiciyi zorluyor.

KART İLE ÖDEMELER ÇOK DAHA SAĞLIKLI

Ekonomistler, nakit taşımanın külfet haline gelmesini yüksek enflasyon ve banknotların alım gücündeki hızlı erimeyle açıklıyor. Uzmanlara göre tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL'nin günlük harcamalarda yetersiz kalması, teknik olarak daha yüksek kupürlü banknot tartışmasını gündeme getirse de bunun tek başına çözüm olmayacağı vurgulanıyor.
NAKİT ÖDEME TARİHE Mİ KARIŞACAK

Yeni banknot basımının kısa vadede nakit kullanımını rahatlatabileceği, ancak enflasyonla mücadele sağlanmadığı sürece paranın değer kaybını durduramayacağı ifade ediliyor. Bu nedenle ekonomistler, nakit bağımlılığının azaltılması ve kredi kartı, temassız ödeme ve dijital ödeme sistemlerinin daha yaygın kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Ancak kart kullanımının da yüksek faiz ve borçlanma riski nedeniyle dengeli yönetilmesi gerektiği, asıl kalıcı çözümün fiyat istikrarının sağlanması olduğu görüşü öne çıkıyor.

