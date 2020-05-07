Dün zam gelen motorine 7 kuruş indirim geldi

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.
Motorine son olarak dün gece 27 kuruş zam gelmişti.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) May 7, 2020
08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 7 KRŞ/LT
pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
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