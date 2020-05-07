Dün zam gelen motorine 7 kuruş indirim geldi

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

Motorine son olarak dün gece 27 kuruş zam gelmişti.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 7 KRŞ/LT



pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) May 7, 2020



