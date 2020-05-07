FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dün zam gelen motorine 7 kuruş indirim geldi

Dün zam gelen motorine 7 kuruş indirim geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 16:27 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı

Dün zam gelen motorine 7 kuruş indirim geldi

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

Motorine son olarak dün gece 27 kuruş zam gelmişti.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Erken emeklilik yöntemleri!Erken emeklilik yöntemleri!
SGK'dan toplu para almanın önü açıldı! İşte şartlarSGK'dan toplu para almanın önü açıldı! İşte şartlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu

2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak

O ödemeler yarın hesaplara yatırılıyor

O ödemeler yarın hesaplara yatırılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş’tan dolar yorumu: Döviz Türkiye'de eski haline doğru gelecektir

Numan Kurtulmuş’tan dolar yorumu

Bu erken emeklilik yöntemleri sizin için de geçerli olabilir! İşte o şartlar...

Erken emeklilik yöntemleri!

Müjde! Bu tarihten önce girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte şartlar...

Müjde! Bu tarihten önce girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte şartlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu! Başvuru şartları nedir?

Personel alımı için nasıl başvuru yapılacak?

Rekabet Kurumu duyurdu! 29 işletmeye fahiş fiyat soruşturması

29 işletmeye fahiş fiyat soruşturması

BDDK'dan yurtdışında kurulu 3 bankaya işlem yasağı

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.