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Dünya Altın Konseyi'nden altın tahmini! 2022'de altın fiyatları ne olacak?

13.01.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın yatırımcıları, ‘Altın fiyatları ne olacak , altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularına cevap ararken, Dünya Altın Konseyi'nden altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken tahmin geldi. Altın fiyatlarının tüketicilerin ve merkez bankalarının talebinden de destek bulabileceğini ifade eden Dünya Altın Konseyi, bu iki etkenin de uzun dönemde altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini vurguladı.

Dünya Altın Konseyi'nden altın tahmini! 2022'de altın fiyatları ne olacak?

Dünya Altın Konseyi (WGC) kısa vadede altın fiyatının küresel merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmalarına reaksiyon verebileceğini, ancak bir koruma faktörü olarak altına talebin devam edeceğini bildirdi.

WGC bugün yayınladığı "Altın Görünüm 2022" raporunda faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Altın fiyatının 2022 yılında karşı karşıya kalabileceği iki önemli ters rüzgarı 'yüksek nominal faiz oranları' ve 'güçlü ABD doları' olarak sıralayan WGC, bu negatif faktörleri telafi edecek destekleyici faktörleri de 'yüksek ve ısrarcı enflasyon', 'jeopolitik gerilimlerle ilişkili piyasa oynaklığı', 'merkez bankaları ve mücevher gibi diğer sektörlerden güçlü talep' olarak saydı.

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ALTIN FİYATLARI 25 OCAK’TA YÖN BULACAK

Analistler Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) 25 Ocak’taki toplantısına kadar altın fiyatlarının 1790-1830 dolar aralığında seyredeceğini ifade ediyor.

YATIRIMCIYA ÖNEMLİ UYARI

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu gram altın fiyatının artık tamamen dolar kuruna bağlı olarak hareket ettiğinin altını çizerek yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu. Tunç Şatıroğlu, “Bu ortamda biraz dolar, biraz altın, biraz borsa tutmalısınız. Türk Lirası’nı sadece geçiminizi sağlamak için elinizde tutun. Gümüş ve sterlin de olabilir ama Euro için biraz daha yükselmesini beklemek gerek” tavsiyesinde bulundu.

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