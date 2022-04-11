Dünya Bankası'ndan son dakika Türkiye büyüme tahmini

Dünya Bankası, Türkiye için 2022 GSYH büyüme tahminini yüzde 2,0'dan 1,4'e çekerken, 2023 büyüme tahminini yüzde 3.0'dan 3,2'ye yükseltti.

Gelişmekte ve Kalkınmakta Olan Avrupa ve Orta Asya için 2022 daralma tahmini yüzde 4,1'den yüzde 8,7'ye çıkarken, 2023 büyüme tahmini yüzde 2,5'ten 2,1'e revize edildi.

Gelişmekte ve Kalkınmakta Olan Avrupa ve Orta Asya için Türkiye dışarıda bırakıldığında 2022 daralma tahminini yüzde 5,7'den yüzde 11,3'e çıkaran Dünya Bankası, 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,0'a indirdi.

Ocak 2022 raporunda ise Gelişmekte ve Kalkınmakta Olan Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,3, 2023'te yüzde 2,9 büyüyeceği öngörülüyordu.

