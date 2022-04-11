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Dünya Bankası'ndan son dakika Türkiye büyüme tahmini

11.04.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Bankası yayınladığı Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Bahar 2022 raporunda Türkiye için 2022 yılı büyüme beklentisini aşağı, 2023 tahminini yukarı yönlü revize etti. Türkiye için 2022 GSYH büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 1.4'e düşürdü. Banka 2023 tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 3.2'ye yükseltti. Ocak 2022 raporunda ise Gelişmekte ve Kalkınmakta Olan Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,3, 2023'te yüzde 2,9 büyüyeceği öngörülüyordu.

Dünya Bankası'ndan son dakika Türkiye büyüme tahmini

Dünya Bankası, Türkiye için 2022 GSYH büyüme tahminini yüzde 2,0'dan 1,4'e çekerken, 2023 büyüme tahminini yüzde 3.0'dan 3,2'ye yükseltti.

Gelişmekte ve Kalkınmakta Olan Avrupa ve Orta Asya için 2022 daralma tahmini yüzde 4,1'den yüzde 8,7'ye çıkarken, 2023 büyüme tahmini yüzde 2,5'ten 2,1'e revize edildi.

Gelişmekte ve Kalkınmakta Olan Avrupa ve Orta Asya için Türkiye dışarıda bırakıldığında 2022 daralma tahminini yüzde 5,7'den yüzde 11,3'e çıkaran Dünya Bankası, 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,0'a indirdi.

Ocak 2022 raporunda ise Gelişmekte ve Kalkınmakta Olan Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,3, 2023'te yüzde 2,9 büyüyeceği öngörülüyordu.

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