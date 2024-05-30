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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon dolarlık orman finansmanı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.05.2024 17:10
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Türkiye ve Dünya Bankası, ormanları yangınlardan koruma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan 400 milyon dolar tutarındaki Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesini uygulamaya koydu.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon dolarlık orman finansmanı

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon dolarlık orman finansmanı sağlandı. Proje, orman yangınlarının söndürülmesine ve önlenmesine yönelik kapsamlı ve en gelişmiş entegre yangın yönetimi yaklaşımlarını esas alarak ve güçlendirilmiş orman yangını müdahaleleri ve orman yangınlarından etkilenen peyzajların ve geçim kaynaklarının dirençli restorasyonu yoluyla, ülkenin iklim değişikliğine karşı kırılganlığını azaltmaya yardımcı olmayı hedefliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, proje kapsamında restore edilen ve korunan ormanlar ve peyzajlar, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olacak ve karbon emisyonlarını azaltacaktır.

Daha da önemlisi, proje, geçtiğimiz yıl yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere kırsal topluluklardaki insanların refahını ve geçim kaynaklarını koruyacak ve destekleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye kredi Dünya Bankası
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