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Dünya Bankası uyardı! Küresel ekonomik büyüme tahmini düşürüldü...

07.06.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri sebebiyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü. Dünya Bankası ayrıca stagflasyon riskinin arttığı uyarısında da bulundu.

Dünya Bankası uyardı! Küresel ekonomik büyüme tahmini düşürüldü...

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Haziran 2022 sayısını yayımladı.

Raporda, iki yıldan uzun süren salgının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının etkilerinin küresel ekonomik faaliyetteki yavaşlamayı hızlandıracağı kaydedildi.

Raporda, Ukrayna'daki savaşın emtia fiyatlarını, arz kesintilerini, gıda güvensizliğini, yoksulluğu ve enflasyonu artırdığı, daha sıkı finansal koşullara katkıda bulunduğu, finansal kırılganlık ile politika belirsizliğini yükselttiği aktarıldı.

Ekonomik görünümün artan jeopolitik gerilimler, stagflasyonist ters rüzgarlar, finansal istikrarsızlık, devam eden arz sıkıntıları ve kötüleşen gıda güvensizliği dahil olmak üzere çeşitli aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, bu risklerin güçlü bir politika yanıtının önemini vurguladığı kaydedildi.

'STAGFLASYON RİSKİ ARTTI'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye verdiği zararı artırarak uzun süreli bir zayıf büyüme ve yüksek enflasyon dönemine dönüşebilecek küresel ekonomideki yavaşlamayı artırdığı aktarılan raporda, bunun hem orta hem de düşük gelirli ekonomiler için potansiyel olarak zararlı sonuçları olan stagflasyon riskini yükselttiği bildirildi.

Raporda, küresel ekonominin 2022'de yüzde 2,9, 2023 ve 2024'te yüzde 3'er büyümesinin beklendiği belirtildi. Dünya Bankası, Ocak 2022'de yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022'de yüzde 4,1 ve 2023'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Gelişmiş ekonomilerin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 3,8'den yüzde 2,6'ya düşürüldüğü bildirilen raporda, bu ekonomilerin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,3'den yüzde 2,2'ye çekildiği, 2024 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 1,9 olarak belirlendiği aktarıldı.

Raporda, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,6'dan yüzde 3,4'e, 2023 yılı tahmini de yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye indirildi. Söz konusu ülkelerin 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4,4 olarak belirlendi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

da

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilere de yer verilen raporda, Türkiye için 2022 büyüme tahmininin yüzde 2,3, 2023 için yüzde 3,2 ve 2024 için yüzde 4 olduğu bildirildi.

Dünya Bankası, Ocak 2022'de yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 2 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

ABD VE EURO BÖLGESİ'NİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahmininin yüzde 3,7'den yüzde 2,5'e düşürüldüğü raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme tahmininin yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirildiği, 2024 yılına ilişin büyüme beklentisinin ise yüzde 2 olduğu kaydedildi.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 2,5'e ve 2023 yılı beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a indirildi. Euro Bölgesi'nin 2024'te de yüzde 1,9 büyüyeceği öngörüldü.

ÇİN EKONOMİSİNİN DE BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Çin ekonomisi için 2022 yılı büyüme beklentisinin yüzde 5,1'den yüzde 4,3'e çekildiği raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 5,3'ten yüzde 5,2'ye indirildi ve Çin ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 5,1 olarak belirlendi.

Raporda, Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 8,9 ve gelecek yıl yüzde 2 küçüleceği, 2024'te ise yüzde 2,2 büyüyeceği öngörüldü.

'BİRÇOK ÜLKE İÇİN RESESYONDAN KAÇINMAK ZOR'

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Ukrayna'daki savaş, Çin'deki Kovid-19 karantinaları, tedarik zinciri kesintileri ve stagflasyon riskinin ekonomik büyümeyi baskıladığını belirterek, "Birçok ülke için resesyondan kaçınmak zor olacak." ifadesini kullandı.

Stagflasyon tehlikesinin önemli olduğunu vurgulayan Malpass, bastırılmış büyümenin dünyanın çoğu yerindeki zayıf yatırımlar nedeniyle 10 yıl boyunca devam edebileceğini ve enflasyonun daha uzun süre daha yüksek kalma riskinin olduğunu aktardı.

(AA)

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