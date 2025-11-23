FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye'de tablo farklı

Dünya çapında kırmızı et tedarikindeki daralma karşısında talebin güçlü seyretmesi, ABD'nin gümrük tarifeleri ve kuraklık gibi sert iklim koşulları, et fiyatlarının yüksek seyretmesine yol açıyor. Bazı bölgelerde kırmızı et fiyatındaki yükseliş son bir yılda yüzde 30'u aştı. Türkiye'de ise kırmızı et fiyatları artış hızı Avrupa'nın gerisinde. Et ve Süt Kurumu verilerine göre, birçok ülkede karkas et fiyatlarının arttığı son 8 aylık dönemde, Türkiye'de fiyatlarda avro bazında düşüş meydana geldi.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye'de tablo farklı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) son raporu, küresel et fiyat endeksinin son 8 aylık artışın ardından ekimde gerilediğini ancak sığır eti fiyatlarının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 1

AA muhabirinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 23 Ekim itibarıyla güncellediği küresel et fiyatlarına ilişkin verilerinden derlediği bilgilere göre, kırmızı et fiyatlarındaki seyir ülke ve bölgelere göre büyük ölçüde değişiklik gösteriyor.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 2

Buna göre, 100 kilogram karkas et fiyatı en yüksek 745,3 avro ile İngiltere'de görülüyor.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 3

İngiltere'de geçen yıl ekimde 100 kilogram karkas et fiyatı 600 avronun altında bulunurken, bu fiyat bu yılın yaz aylarında zirve yaparak 800 avroyu aştı.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 4

Ülkede kırmızı et fiyatları son birkaç ayda hafif düşüş eğilimi gösterdi.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 5

Buna rağmen, İngiltere'de kırmızı et fiyatları son bir yılda yüzde 25 civarında arttı.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 6

Dünyanın en büyük kırmızı et üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan ABD'de, 100 kilogram karkas et fiyatı ekim itibarıyla 727,5 avro oldu.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 7

ABD'de bir yıl önce 580 avro seviyesinde olan et fiyatı bu dönemde yüzde 25 yükseldi.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 8

Ülkede et fiyatlarında son iki yıldır dalgalı seyir hakim olurken, 6 aydır fiyatların nispeten daha stabil seyrettiği görülüyor.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 9

AB'de ise 100 kilogram karkas et fiyatı 669,8 avroya ulaştı.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 10

Avrupa ülkelerinde özellikle 2022 başından 2024 sonbaharına kadar 500 avro seviyesinde seyreden fiyatlar, bu dönemden itibaren sürekli artış eğilimi gösterdi.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 11

Bölgede kırmızı et fiyatındaki yükseliş son bir yılda yüzde 30'u aştı.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 12

Son yıllarda et üretimi hızla artan Avustralya'da 100 kilogram karkas et fiyatı ekim itibarıyla 431,7 avro seviyesini gördü.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 13

Avustralya piyasasında fiyatlar Ekim 2023'ten beri dalgalı seyirle artış eğilimi gösteriyor.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 14

Fiyatlar Ekim 2024'teki 380 avro seviyesine göre son bir yılda yüzde 13,7 yükseldi.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 15

Dünyanın en büyük kırmızı et ihracatçısı Brezilya'da 100 kilogram karkas et fiyatı 310,3 avro seviyesinde bulunurken, bu ülkede fiyatlar daha istikrarlı seyir izliyor.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 16

Brezilya'daki fiyatlar diğer ülkelere göre daha düşük bir seviyede bulunuyor.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 17

TİCARET AKIŞLARI DEĞİŞİRKEN, ÜLKELERİN TALEPLERİ ARTTI

Küresel çapta kırmızı et fiyatlarında görülen artış, birçok ülkede gıda enflasyonunun en önemli bileşenlerinden biri haline geldi.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 18

Fiyatlardaki artışın ana nedeni olarak arz kısıtları öne çıkarken, önemli kırmızı et üreticilerinden ABD'de sığır varlığı bu yıl yaklaşık 86 milyon ile son 75 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 19

Öte yandan, ABD'de iç üretim düşüşüne karşı sığır varlığında toparlanmanın ancak 2027-2028'de sağlanabileceği öngörülüyor.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 20

Bu durum ülkenin büyük bir küresel et ithalatçısı konumunu güçlendiriyor ve ihracat akışlarında değişimlere yol açıyor.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 21

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin otlak alanları genişletme ve kritik sığır limanlarını yeniden açma planını açıkladı. Trump yönetimi bu planla kırmızı et fiyatlarının gelecek yazdan itibaren düşmesini ve 2026 boyunca düşük kalmasını hedefliyor.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 22

Ticaret akışında benzer bir değişim de dünyanın en büyük ikinci sığır eti üreticisi ve en büyük ihracatçısı olan Brezilya'da görülüyor. ABD'nin ülkeye yönelik gümrük tarifeleri nedeniyle Brezilya'nın ihracatı Asya pazarlarına daha fazla yönelmeye başladı. Bu da Brezilya'nın ihracat fiyatlarında yılın ilk yarısında yüzde 20'yi aşan artışa yol açtı.

Kuraklık ve iklim kaynaklı üretim şoklarının yanı sıra yem maliyetlerindeki artış da sığır varlığında azalmaya neden oldu.

ABD'deki talebin yanı sıra Çin de kırmızı et talebinde artış görülen ülkeler arasında öne çıkıyor. Çin'in sığır eti ithalatı 2024'ün ilk yarısında yüzde 24 artış gösterirken, bu artış da küresel fiyatları baskılıyor.

Uzmanlar, kırmızı et fiyatlarının geleceğine ilişkin sürü yenileme göstergeleri, ticaret akışlarındaki değişiklikler ve tüketici eğilimlerinin belirleyici olacağını belirtiyor.

Dünya çapında kırmızı et krizi: Fiyatlar neden yükseliyor? Türkiye de tablo farklı 23

TÜRKİYE'DE KIRMIZI ET FİYATLARI ARTIŞ HIZI AVRUPA'NIN GERİSİNDE

Türkiye'de de hayvancılık sektörü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Kırmızı et piyasası sürekli izlenerek üretici ve tüketici tarafından değerlendirmeler yapılıyor.

Et ve Süt Kurumu verilerine göre, birçok ülkede karkas et fiyatlarının arttığı son 8 aylık dönemde, Türkiye'de fiyatlarda avro bazında düşüş meydana geldi. Bu kapsamda, ülkede martta ortalama 10,88 avro olan karkas etin kilogramı kasımda yüzde 11,2 düşerek 9,66 avroya geriledi.

Öte yandan, Türkiye'de son tüketiciye sunulan kuşbaşı fiyatları Avrupa ortalamalarının altında seyrediyor. Avrupa'da kasımda ortalama 16,13 avro olan kuşbaşı fiyatları, Türkiye'de 13,13 avro olarak hesaplandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor! Tapusu bile yokFiyatı lüks dairelerle yarışıyor! Tapusu bile yok
10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler10 lira olduğunu duyan koştu! Birbirlerini ite ite girdiler

Anahtar Kelimeler:
kırmızı et fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.