FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dünya'nın en güçlü 100 kadını belli oldu! Listeye Türkiye'den 1 kadın da girdi... İşte ünlü Amerikalı derginin yayımladığı listeye giren kadınlar!

Dünya'nın en güçlü 100 kadını belli oldu! Listeye Türkiye'den 1 kadın da girdi... İşte ünlü Amerikalı derginin yayımladığı listeye giren kadınlar!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.12.2024 09:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı iş dünyası dergisi Forbes, her yıl açıkladığı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesini 2024 bitmeden paylaştı. Listede bulunan kadınların toplamda 33 trilyonluk bir serveti bulunurken Türkiye'den listeye giren bir kadın oldu. Listenin zirvesinde ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. Türkiye'den Sabancı Holding’in ilk kadın yöneticisi olan Güler Sabancı 80. sırada yerini buldu.

Dünya'nın en güçlü 100 kadını belli oldu! Listeye Türkiye'den 1 kadın da girdi... İşte ünlü Amerikalı derginin yayımladığı listeye giren kadınlar!

Forbes Dergisi, her yıl "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesini paylaşıyor. 2025 yılına artık sayılı günler kalmışken Forbes, 2024 yılının listesini yayımladı. Listede yer bulan 100 kadının toplamda 33 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip olduğu bilinirken, 1 milyardan fazla insana doğrudan ve dolaylı olarak etkileri olduğu biliniyor.

Amerikalı iş dünyası dergisi Forbes, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu ve European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu aktarıldı. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığının altı çizildi.

güler sabancı

Güler Sabancı, listesinin 80. sırasında yer alarak sıralamaya giren tek Türk oldu. Listenin ilk 4'ü ise siyaset sahnesinin önemli isimlerinden oldu. İşte Forbes dergisinin yayımladığı listede ilk 4'e giren kadınlar:

1) Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 1

2) Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde 2

3) İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni 3

4) Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum 4

İş dünyası alanında genel sıralamada beşinci olan GM CEO’su Mary Barra zirvede yerini aldı. Onu Accenture CEO’su Julie Sweet ve Elevance CEO’su Gail Boudreaux takip ediyor. Güler Sabancı ise bu kategoride de uzun yıllardır yerini koruyor.

FORBES'UN KRİTERİ NE?

Forbes’un listeye dahil etme kriterleri ise sıradan bir güç veya servet algısının ötesine geçiyor. Dergi, bir kişinin sözü geçen konumunun ya da maddi zenginliğinin ötesinde “bu pozisyonu nasıl kullandığı”na önem veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Forbes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

'20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek' Etkilenecek yerleri açıkladı!

'20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek' Etkilenecek yerleri açıkladı!

'Resmi Gazete'de yayımlanmadan acele edin' deyip milyonları uyardı!

'Resmi Gazete'de yayımlanmadan acele edin' deyip milyonları uyardı!

Doktorlar'ın Ela'sı dolguyu abarttı! Görenler "Kendini mahvetmiş" dedi

Doktorlar'ın Ela'sı dolguyu abarttı! Görenler "Kendini mahvetmiş" dedi

Televizyona çıkıp rest çekti: Sonuna kadar savaşacağım!

Televizyona çıkıp rest çekti: Sonuna kadar savaşacağım!

Tüm hat sahiplerini ilgilendiriyor: 2025 yılında vergi artışı da geliyor...

Tüm hat sahiplerini ilgilendiriyor: 2025 yılında vergi artışı da geliyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.