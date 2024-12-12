Dünya'nın en güçlü 100 kadını belli oldu! Listeye Türkiye'den 1 kadın da girdi... İşte ünlü Amerikalı derginin yayımladığı listeye giren kadınlar!

Forbes Dergisi, her yıl "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesini paylaşıyor. 2025 yılına artık sayılı günler kalmışken Forbes, 2024 yılının listesini yayımladı. Listede yer bulan 100 kadının toplamda 33 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip olduğu bilinirken, 1 milyardan fazla insana doğrudan ve dolaylı olarak etkileri olduğu biliniyor.

Amerikalı iş dünyası dergisi Forbes, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu ve European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu aktarıldı. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığının altı çizildi.

Güler Sabancı, listesinin 80. sırasında yer alarak sıralamaya giren tek Türk oldu. Listenin ilk 4'ü ise siyaset sahnesinin önemli isimlerinden oldu. İşte Forbes dergisinin yayımladığı listede ilk 4'e giren kadınlar:

1) Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen



2) Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde



3) İtalya Başbakanı Giorgia Meloni



4) Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum



İş dünyası alanında genel sıralamada beşinci olan GM CEO’su Mary Barra zirvede yerini aldı. Onu Accenture CEO’su Julie Sweet ve Elevance CEO’su Gail Boudreaux takip ediyor. Güler Sabancı ise bu kategoride de uzun yıllardır yerini koruyor.

FORBES'UN KRİTERİ NE?

Forbes’un listeye dahil etme kriterleri ise sıradan bir güç veya servet algısının ötesine geçiyor. Dergi, bir kişinin sözü geçen konumunun ya da maddi zenginliğinin ötesinde “bu pozisyonu nasıl kullandığı”na önem veriyor.