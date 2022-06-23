FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dünya peşinden koşuyor! 'Önemi bir kat değil 10 kat arttı'

Dünya peşinden koşuyor! 'Önemi bir kat değil 10 kat arttı'

23.06.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin başında yer alan buğdayda Manisalı çiftçiler ürünlerini almaya başladı. Hasadın devam ettiği Manisa’da buğday tarlasında bir açıklama yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Rusya-Ukrayna savaşı sonucu buğdayın önemi bir kat değil, 10 kat arttı" dedi.

Dünya peşinden koşuyor! 'Önemi bir kat değil 10 kat arttı'

Dünyanın en önemli stratejik gıda ürünlerinin başında yer alan buğdayda hasat devam ediyor. Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde boy veren buğday tarlarında devam eden hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, savaş sonrası buğdayın önemi, desteklemeler ve son aylarda buğday tarlalarında ortaya çıkan yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“EKİM ARTTI VERİM DÜŞTÜ”

Açıklamasına tüm çiftçilere kazasız belasız, hayırlı bol bereketli bir yıl dileyerek başlayan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Bu sene Manisa bölgesinde özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yeterli miktarda yağış olmaması nedeniyle verimlerimiz yeterli seviyede değil. Sulanmayan alanlarda dönüme 300-350 kilolarda suyu olan üreticilerimizde 500-600 kilogram civarında verim almakta. Buğdayın ne kadar önemli olduğu herkesin gündeminde olduğu Rusya-Ukrayna savaşı ve pandeminin arka arkaya gelmesi sonucu buğdayın önemi bir kat değil, 10 kat arttı. En stratejik ürün olduğu için zengini de fakiri de her aile bu buğdaydan yararlanmak zorunda. Diğer ürünlere benzemiyor. Buğday üretimini daha fazla desteklerle daha fazla imkanlarla üretimi çoğaltmak ve çiftçimizi desteklemek lazım. Bundan sonraki yıllarda bilim adamlarımız sürekli söylüyor, iklim değişikliği, küresel ısınma, bazı yerlerde aşırı yağmurlar bazı yerlerde aşırı kuraklıklar oluyor. Dünyamızın da dengesi değişiyor ve bundan ülkemizde nasibini alıyor. Buğday rekoltesi her sene düşüyor. Bizim Manisa’nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 50-60 bin dekarlık bir buğday alanımız var. Bu sene ekimde bir artış var ama rekolte kaybından dolayı artışın pek de önemi olmadı" dedi.

“SİGARA VE İZMARİTLERİ SÖNDÜRMEDEN ATMAMALI"

Vatandaşları yangın konusunda uyaran Altındağ, “Şu anda harman zamanı ve her yer barut gibi en ufak ateşte yanabilecek tarlalar. Buralarda çok dikkatli olunmalı. Sigara ve izmaritleri söndürmeden atmamalı. Bunların bir sabotaj olduğunu düşünmüyorum. Yanan yerler belli yerler. Buralarda belki halk arasında kendi çekememezlikleri olabilir ama vatandaşımızın kendi tarlasını kendisinin yakmasının ihtimali yok” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!
Kim ne kadar zamlı maaş alacak?Kim ne kadar zamlı maaş alacak?
Altında rekor için tarihi verdiler…Altında rekor için tarihi verdiler…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi

Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

Asgari ücrete ek zam, öğrenci affı, EYT ve 3600 ek gösterge erken seçim işareti mi?

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.