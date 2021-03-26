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Dünya ticaretinin gözü Süveyş Kanalı'nda

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2021 18:59 | Son Güncelleme

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given adlı dev yük gemisinin kanalı trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.

Dünya ticaretinin gözü Süveyş Kanalı'nda

Gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği, karaya oturan 400 metrelik Panama bandıralı Even Given adlı dev konteyner gemisi yüzünden durma noktasına geldi. Bir Japon şirketi tarafından işletilen geminin kurtarılması için yürütülen çalışmalardan şu ana dek sonuç alınamadı. Allianz sigorta şirketinin yaptığı hesaplamaya göre Süveyş Kanalı'ndaki blokaj yüzünden dünya ticareti haftada 6 ila 10 milyar dolar maddi zarara uğruyor.

Mısır'daki Süveyş Kanalı yetkilileri, 15 bin ila 20 bin metreküp kum çeken bir tarak gemisinin, gemiyi hareket ettirmeye çalıştığını aktardı. Tarak gemisinin çalışmalarına Hollanda'dan da destek geldiği belirtiliyor.

Mısırlılara destek veren Hollandalı maden şirketi Boskalis de kum çekme çalışmalarının yanı sıra geminin ağırlığını hafifletmek için içindeki yakıtı boşaltmaya çalıştıklarını aktardı.

Korsan korkusu

Trafik sıkışıklığının yaşandığı kanalda Danimarkalı denizcilik şirketi Mærsk'in verdiği bilgiye göre, neredeyse 200 kadar gemi her iki yönde de sıkışmış durumda.

Sıkışıklıktan kurtulmak için rotasını değiştirmek isteyen gemilerin ise korsanlarla karşılaşmasından endişe ediliyor. Medyada yer alan teyit edilmemiş bazı haberlere göre farklı ülkelerden bazı denizcilik işletmeleri, korsan tehlikesine karşı Amerikan donanmasından destek istedi. Alman Denizilik İşletmeleri Birliği ise korsan tehlikesinin abartılmaması yönünde bir açıklama yaptı.

Alman makina endüstrisinde endişe

Öte yandan Alman Makina ve Tesisat Üreticileri Birliği de, Alman makina endüstrisinde Asya'dan gelen bazı elektronik parçalarının sevkiyatında yaşanan sıkıntının, Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma yüzünden daha da kötüleşeceğini ifade etti. Alman endüstrisi, başka alanlarda da eksik parçalar nedeniyle üretimin aksayabileceğinden endişe ediyor.

Süveyş Kanalı'ndan 2019 yılında toplam 1 milyon 250 bin ton yük geçti, bu da dünya ticaretinin yüzde 13'üne tekabül ediyor.

dpa,Reuters / HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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