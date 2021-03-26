Dünya ticaretinin gözü Süveyş Kanalı'nda

Gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği, karaya oturan 400 metrelik Panama bandıralı Even Given adlı dev konteyner gemisi yüzünden durma noktasına geldi. Bir Japon şirketi tarafından işletilen geminin kurtarılması için yürütülen çalışmalardan şu ana dek sonuç alınamadı. Allianz sigorta şirketinin yaptığı hesaplamaya göre Süveyş Kanalı'ndaki blokaj yüzünden dünya ticareti haftada 6 ila 10 milyar dolar maddi zarara uğruyor.

Mısır'daki Süveyş Kanalı yetkilileri, 15 bin ila 20 bin metreküp kum çeken bir tarak gemisinin, gemiyi hareket ettirmeye çalıştığını aktardı. Tarak gemisinin çalışmalarına Hollanda'dan da destek geldiği belirtiliyor.

Mısırlılara destek veren Hollandalı maden şirketi Boskalis de kum çekme çalışmalarının yanı sıra geminin ağırlığını hafifletmek için içindeki yakıtı boşaltmaya çalıştıklarını aktardı.

Korsan korkusu

Trafik sıkışıklığının yaşandığı kanalda Danimarkalı denizcilik şirketi Mærsk'in verdiği bilgiye göre, neredeyse 200 kadar gemi her iki yönde de sıkışmış durumda.