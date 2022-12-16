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Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs'dan işten çıkarma hamlesi! Düğmeye bastılar

16.12.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, karlılık hedeflerine ulaşmakta zorlanması ve bireysel bankacılık girişimi Marcus'tan zarar etmesi nedenleriyle, 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs'dan işten çıkarma hamlesi! Düğmeye bastılar

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı bildirildi.

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ABD merkezli haber sitesi Semafor'da yer alan habere göre, banka genelindeki yöneticilerden, düşük performans gösterenleri belirlemelerinin istendiği belirtildi.

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ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARACAK

Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı kaydedilen haberde, bunun gelecek yılın başlarında iş gücünde yüzde 8'e varan bir kesintiye yol açabileceği aktarıldı.

Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon'un şubatta belirlediği karlılık hedefinin gerisinde kaldığı belirtilen haberde, bankanın bireysel bankacılık girişimi Marcus ile zarar ettiği bilgisi verildi.

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Haberde, Goldman Sachs'ın planladığı işten çıkarmanın boyutunun, piyasadaki gerileme sırasında çok sayıda çalışanını işten çıkaran Citigroup ve yaklaşık 200 kişinin işine son veren Barclays gibi diğer Wall Street şirketlerine göre çok daha büyük olduğu aktarıldı.

Salgın döneminde çok sayıda kişiyi işe alan Goldman Sachs'ın çalışan sayısı, bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 49 bine ulaşmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs işten çıkarma

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