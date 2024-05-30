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Dünyaca ünlü bankadan Türkiye analizi: Hedefleri böyle güncelledi! Raporda 'dezenflasyon' vurgusu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.05.2024 12:03
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Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörüyle ilgili hazırladığı analizinde hedeflerin güncelledi. Mikhail Butkov, Ankita Sarna ve Ashwath P. T. tarafından hazırlanan 30 Mayıs tarihli raporda yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için geçiş yılı olacağı beklentisi ifade edildi.

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye analizi: Hedefleri böyle güncelledi! Raporda 'dezenflasyon' vurgusu

Dünyaca ünlü bankalardan Türkiye için peş peşe analizler geliyor. HSBC'nin ardından bir analiz de Goldman Sachs'tan geldi. Banka analizinde Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği tarih için de beklentilerini paylaştı. Raporda aynı zamanda dezenflasyon sürecine de değinildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Bir önceki dezenflasyon döngüsünün başlangıcında hem özel sektör hem de kamu bankalarının değerlemelerinin yurt içi zirve seviyelerine ulaştığını hatırlatan Goldman Sachs analistleri özel sektör ve kamu bankalarının fiyat/kazanç oranına göre son 5 yıllık azami fiyat/kazanç oranına göre yaklaşık yüzde 18-16 iskontolu olduğunu belirtti.

Bir önceki dezenflasyon döngüsünün başlangıcında hem özel sektör hem de kamu bankalarının değerlemelerinin yurt içi zirve seviyelerine ulaştığını hatırlatan Goldman Sachs analistleri özel sektör ve kamu bankalarının fiyat/kazanç oranına göre son 5 yıllık azami fiyat/kazanç oranına göre yaklaşık yüzde 18-16 iskontolu olduğunu belirtti.

YENİ HEDEFLER

Goldman Sachs, Akbank için 'Al' tavsiyesi verirken hedef fiyatını 72 TL'den 86 TL'ye çıkardı.

Kurum, İş Bankası tavsiyesini ise 'Nötr'den 'Al' seviyesine yükseltti. İş Bankası için belirlediği hedef fiyat ise 14,8 TL'den 20 TL'ye çıktı.

Goldman Sachs Yapı Kredi için 'Nötr' tavsiyesi verirken 12 aylık hedef fiyatını da 38 TL'den 42,50 TL'ye çıkardı.

Garanti BBVA için 'Nötr' tavsiyesini ileten kurum hedef fiyatını da 91 TL'den 111 TL'ye yükseltti.


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Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs Türk lirası banka
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