FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dünyaca ünlü termos markasından flaş karar! Milyonlarca ürününü geri çağırıyor

Dünyaca ünlü termos markasından flaş karar! Milyonlarca ürününü geri çağırıyor

13.12.2024 08:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de en sık kullanılan termos markası arasında yer alan Stanley’den dikkat çeken bir karar geldi. Dünyaca ünlü firma 38 kişinin kapağın açılması sırasında yaralanması üzerine zorunlu olarak yaklaşık 3 milyon termosu geri çağırdı. Termosun dış yapısının hatalı tasarlandığı belirtiliyor.

Dünyaca ünlü termos markasından flaş karar! Milyonlarca ürününü geri çağırıyor

38 kişi yaralandı, Stanley termos anında harekete geçti. Dünyaca ünlü taşınabilir içecek markası Stanley, termos kapaklarının beklenmedik şekilde açılarak yaralanmalara neden olması üzerine dünya genelinde 2,6 milyon seyahat termosunu geri çağırma kararı aldı.

38 YANIK VAKASI VE 91 ŞİKAYET

Şirket, arızalı olduğu belirlenen Stanley ve Trigger Action modelleriyle ilgili dünya çapında 91 şikayet aldığını, bunların 16’sının ABD’den geldiğini açıkladı. Şikayetlerde, termos kapaklarının kullanım sırasında yerinden çıktığı belirtilirken, yaşanan kazalar sonucunda 38 kişi yanık yarası aldı. Bu kişilerden 11’i tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

1

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), söz konusu termos modellerinin, ısı ve basınç altında hatalı diş yapısı nedeniyle kapakların gevşeyip çıkmasına neden olduğunu belirtti.

CPSC’DEN UYARI: KULLANMAYI BIRAKIN

CPSC, kullanıcıların geri çağrılan ürünleri derhal kullanmayı bırakması ve Stanley ile iletişime geçerek ücretsiz yedek kapak talebinde bulunması gerektiğini duyurdu.

POPÜLER MARKANIN GEÇMİŞTEKİ SORUNLARI

Çin üretimi termoslar, çeşitli renk ve boyut seçenekleriyle dikkat çekiyor ve kapakları, polipropilen adı verilen ısıya dayanıklı bir termoplastikten üretilmiş. Haziran 2016 ile Aralık 2024 arasında Walmart, Target ve Amazon gibi perakende devlerinde 20 ila 50 dolar arası fiyatlarla satışa sunulan bu modeller, özellikle Z kuşağı arasında popüler hale geldi.

Stanley, 1913’te kurulan köklü bir marka olsa da bu yılın başlarında bardaklarında az miktarda kurşun bulunduğunu kabul etmiş, bu durum çok sayıda dava açılmasına yol açmıştı. Açılan davalardan birinde, şirketin vakum contasının ana bileşenlerinden birinin kurşun olduğu konusunda tüketicileri uyarmadığı iddia edilmiş ve 70 milyon dolar tazminat talep edilmişti.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yaralama Stanley termos karar sorun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eve çarpıp alev aldı! 4 kişi can verdi

Eve çarpıp alev aldı! 4 kişi can verdi

Emevi Camii'nde namaz, Şam sokaklarında gövde gösterisi... Golani ayrıntısı

Emevi Camii'nde namaz, Şam sokaklarında gövde gösterisi... Golani ayrıntısı

Dünyaca ünlü termos markasından flaş karar! Milyonlarca ürününü geri çağırıyor

Dünyaca ünlü termos markasından flaş karar! Milyonlarca ürününü geri çağırıyor

Trafik sigortasında yeni dönem: 1 Ocak'ta yürürlükte!

Trafik sigortasında yeni dönem: 1 Ocak'ta yürürlükte!

Kuver yetmedi harcama limiti geldi! Çay içseniz bile ödeniyor

Kuver yetmedi harcama limiti geldi! Çay içseniz bile ödeniyor

Dev otomobil markası Tofaş'ın küçülmeye gitmesinin nedeni ortaya çıktı

Dev otomobil markası Tofaş'ın küçülmeye gitmesinin nedeni ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.