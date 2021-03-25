Dünyaca ünlü yatırımcıdan dikkat çeken Türk Lirası yorumu

Merkez Bankası başkanlığında yapılan değişikliğin ardından piyasalardaki sert dalgalanmalarla ilgili konuşan ünlü yatırımcı Mark Mobius, Türk Lirası'nda görülen tepkinin aşırı ve mantıklı olmadığını, gelecekte para biriminin istikrarlı olacağını belirtti.

'TÜRK LİRASI'NDAKİ DALGALANMA MANTIKLI DEĞİL'

Bloomberg TV'de soruları yanıtlayan Mobius, "Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse bu bir panik oluşturur. Buna rağmen yeni TCMB başkanının açıklamasına baktığınızda istikrarlı bir Türk Lirası hedefi görüyorsunuz. Türk Lirası'ndaki tepkinin aşırı olduğunu, mantıklı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius "Türk Lirası'nın bu zayıflıkla devam etmeyeceğini, gelecekte istikrarlı olacağını düşünüyorum" dedi.

'REFORMLARDA ZAMANLAMA ÇOK İYİ'

Amerikalı yatırımcı Mobius, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik reform paketini değerlendiren Mobius, "Kesinlikle reformlar çok önemli unsurlar ve (uygulanması için) zamanlama çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.



