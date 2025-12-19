FİNANS

Dünyanın en büyük bankasından yeni analiz! Altın, bakır, petrol ve doğalgaz tahmini...

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan emtia fiyatlarıyla ilgili yeni bir analiz geldi. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden sonra altın fiyatları ne olacak? Bankanın raporunda altın, bakır, petrol ve doğal gaz başta olmak üzere küresel piyasalarda yakından izlenen emtialar için öngörüler yer aldı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan emtia fiyatlarına ilişkin yeni bir rapor geldi. Dev banka 2026 yılı için fiyat beklentilerini paylaştı.

ALTIN YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Goldman Sachs, merkez bankalarının yüksek talebi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden kaynaklanan desteğin altın fiyatlarını daha da yükselteceğini savundu. Altında uzun pozisyon öneren banka, 2026 sonu ons altın tahminini 4.900 dolar olarak açıkladı. Banka, özel yatırımcılara yönelik çeşitlendirme eğiliminin artmasının bu tahmin için yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

PETROL ÖNCE DÜŞECEK SONRA YÜKSELECEK

Goldman Sachs, brent petrolde 2026 düşüş bekliyor. Banka, şu an 59 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün 2026 ortalamasında 56 dolar olacağını öngördü. Banka, petrol fiyatlarının 2026 ortasında dip yaptıktan sonra 2028 sonuna doğru 80 dolara çıkmasını bekliyor.

BAKIR

Banka bakır fiyatlarının 2026'da konsolide olacağını öngördü. Ton başına ortalama fiyat beklentisi ise 11.400 dolar. Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır 11.721 dolar olurken, geçen hafta 11.952 dolar ile rekor kırmıştı.

DOĞAL GAZ

Doğal gazda ise 2026 Avrupa TTF fiyatının 29 euro/MWh, 2027’de 20 euro/MWh olacağı, ABD gaz fiyatlarının 2026’da 4,60 dolar/mmBtu ve 2027’de 3,80 dolar/mmBtu seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

