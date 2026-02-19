FİNANS

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda devlerinden Nestle, yeniden yapılanma kapsamında küçülmeye gidiyor. Operasyonel yapısını sadeleştirme ve verimliliği artırma hedefiyle yola çıkan gıda devi, 16 bin kişiyi işten çıkaracak.

Cansu Çamcı

Operasyonel yapısını sadeleştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedefleyen Nestle, yeni Üst Yöneticisi (CEO) Philipp Navratil yönetiminde kapsamlı bir stratejik dönüşüm operasyonu başlattı. Kahve, evcil hayvan ürünleri, beslenme ve sağlık ürünleri ile gıda ve atıştırmalık kategorileri, ana iş kolları olarak belirlendi.

1 MİLYAR İSVİÇRE FRANGI TASARRUF HEDEFLENİYOR

Geçen ekim ayında göreve başlayan Navratil, pazarlama ve inovasyon yatırımlarını finanse etmek amacıyla sert bir maliyet yönetimi programı yürütüyor. Gelecek iki yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan 16 bin kişilik işten çıkarma, şirketin yaklaşık 280 bin kişilik toplam iş gücünün yüzde 6'sına tekabül ediyor. Bu hamleyle 2027 sonuna kadar yıllık 1 milyar İsviçre frangı (1,3 milyar dolar) tasarruf sağlanması hedeflenirken şirket, bu hedefin yüzde 20’sine halihazırda ulaşıldığını bildirdi.

Bu arada, stratejik odaklanma planı çerçevesinde Nestle, dondurma iş kolunun kalan varlıklarını Froneri’ye devretmek üzere ileri düzey görüşmelerini sürdürüyor.

2025'TE SATIŞLAR DÜŞTÜ

Öte yandan, Nestle, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin satışları geçen yıl yüzde 2 düşerek 89 milyar 490 milyon İsviçre frangına (116 milyar dolar) indi. Analistlerin beklentisi 89,83 milyar İsviçre frangı yönündeydi. Şirketin net karı ise yüzde 17 azalarak 9,03 milyar İsviçre frangına geriledi. Nestle'nin, kur etkisi ve satın almalar dışında kalan organik satışları geçen yıl yüzde 3,5 arttı. Analistler, organik büyümenin yüzde 3,38 artmasını bekliyordu.

