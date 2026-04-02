Dünyanın en büyük halka arzı geliyor! Elon Musk harekete geçti

Dünyanın en değerli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, yapay zeka girişimi xAI ile güçlerini birleştirerek 1,75 trilyon dolarlık piyasa değeri hedefiyle halka arz sürecini resmen başlattı.

Elon Musk’ın uzay taşımacılığı ve uydu interneti şirketi SpaceX, halka arz (IPO) süreciyle finans dünyasında tarihi bir döneme hazırlanıyor.Uluslararası basında yer alan haberlere göre, merkezi Teksas’ta bulunan ve ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, halka açılma sürecini resmen başlattı.

GİZLİ TUTULDU!

Haberlerde, SpaceX'in, bu yılın başında yapay zeka girişimi xAI'yı bünyesine katmasının ardından "tarihin en büyük halka arzı" için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gizli başvuruda bulunduğu belirtildi.

ABD yasaları gereği gizli tutulan bu başvuru yöntemi, şirketin mali bilgilerini kamuoyuna açıklamadan önce SEC ile detayları netleştirmesine olanak tanıyor. SpaceX ve xAI'nın bu yılın başında birleşmesiyle havacılık, uydu interneti ve yapay zekayı tek çatıda toplayan devasa bir inovasyon motoru oluşturulmuştu.

Bu stratejik hamlenin, haziran veya temmuz aylarında gerçekleşmesi beklenen halka arz öncesi şirketin elini güçlendirdiği belirtiliyor. SpaceX'in halka arz sürecine, Wall Street'in önde gelen yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan Chase'in liderlik edeceği belirtildi.

Halka arz sürecinde SpaceX'in 50 milyar ile 75 milyar dolar arasında yeni sermaye toplaması ve şirket değerlemesinin 1,75 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Bu rakamlar gerçekleştiği takdirde, 2019 yılında 29 milyar dolar toplayan Suudi petrol devi Saudi Aramco’ya ait "dünyanın en büyük halka arzı" rekoru geride kalmış olacak.

SpaceX'in bu büyük kaynağı, NASA’nın ay görevlerinde kullanılacak yeni nesil ağır roket sistemi "Starship"in geliştirilmesi ve Musk'ın ay ve Mars’ta koloni kurma vizyonu için harcaması bekleniyor.

Musk, uyduları birer yapay zeka veri merkezi olarak kullanmayı planladığı bir ağ kurmayı hedefliyor. Bu stratejiyle, yer tabanlı veri merkezlerinin karşılaştığı yüksek elektrik ve soğutma suyu maliyetlerinin aşılması amaçlanıyor.

YAPAY ZEKA SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİ HALKA ARZ OLACAK

Halka arz haberinin ardından uzay odaklı hisselerde sert yükselişler görüldü. Intuitive Machines yüzde 10, Planet Labs yüzde 9 ve Rocket Lab yüzde 5 değer kazandı.

SpaceX'in bu hamlesiyle 2026'nın finans dünyasında "mega halka arz yılı" olması bekleniyor.

SpaceX'in yanı sıra OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka devlerinin de bu yıl içinde borsaya açılma planları yürüttüğü, piyasadaki yapay zeka rallisinin bu arzlarla yeni bir boyuta taşınacağı öngörülüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

