Dünyanın en büyük petrol üreticisi Türk akaryakıt devine ortak oluyor

Suudi Arabistan şirketi Saudi Aramco'nun Türkiye'de akaryakıt yatırımı planladığı ortaya çıktı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son dönemde ivme kazanan ekonomik ve ticari yakınlaşmanın ardından, enerji sektöründe dengeleri değiştirecek bir ortaklık hamlesi geldi.

MASAYA OTURDU!

Edinilen bilgilere göre Saudi Aramco, Türkiye genelinde yaygın bir akaryakıt istasyon ağına sahip olan TotalEnergies Türkiye (GüzelEnerji) ile stratejik bir ortaklık kurmak amacıyla masaya oturdu.

"OYAK YÖNETİMİNDEN İLK AÇIKLAMA: "GÖRÜŞMELERİ DOĞRULUYORUZ"

Sektörde büyük yankı uyandıran bu hamle, TotalEnergies Türkiye'nin çatı şirketi olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) kanadından da doğrulandı.

Gazeteci Olcay Aydilek, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Telefon görüşmemizde Saudi Aramco ile ortaklık için görüştüklerini söyledi. Aramco, GüzelEnerji'ye ortak olup Türkiye'de petrol ve akaryakıt sektörüne girer mi, bu ortaklık pompa satış fiyatlarını etkiler mi? Hep birlikte göreceğiz."

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET ANLAŞMALARI İMZALANMIŞTI

Söz konusu yatırım hamlesinin arkasında, Ankara ile Riyad arasında yürütülen yoğun diplomasi trafiği yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat 2026'da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette iki ülke arasında stratejik iş birliği ve ticaret anlaşmaları imzalanmıştı.

Ardından TBMM Genel Kurulu’ndan geçen yasal düzenlemelerle birlikte, Suudi menşeli şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarına yönelik çeşitli kolaylıklar ve teşvik adımları atılmıştı. Saudi Aramco ve OYAK arasındaki bu üst düzey temas, söz konusu ekonomik açılımın en somut ve büyük ölçekli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Dünya enerji devinin Türkiye pazarına doğrudan adım atmasının, akaryakıt dağıtım sektöründeki rekabeti nasıl şekillendireceği ve tüketici fiyatlarına nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu.