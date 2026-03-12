Dünyanın gözü orada! Bakan Şimşek: ‘Öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2026'da cari işlemler hesabında 6 milyar 807 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 228 milyon dolarlık açık verildi.

OCAK AYINDA CARİ AÇIK

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 6 milyar 967 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre, ocakta cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 71,2 milyar dolarlık açık oluştu.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden cari açık ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Bakan Şimşek, Ocak ayında cari açığın 32,9 milyar dolar açık verildiğini kaydederek jeopolitik gerilimleri işaret etti.



Bakan Şimşek, şu cümleleri kurdu:

“Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir.

Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz.

Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı.

Brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı 2025’te yüzde 32,6’ya geriledi.

Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz”