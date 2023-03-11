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Dünyayı şoke eden iflas! 2008 yılından sonra bir ilk: Silicon Valley Bank resmen battı…

11.03.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisi'nin en önemli bankalarından "Silicon Valley Bank" battı. SBV’nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bankanın iflası ayrıca ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.

Dünyayı şoke eden iflas! 2008 yılından sonra bir ilk: Silicon Valley Bank resmen battı…

ABD'de 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri yaşandı. Silikon Vadisi'nin en önemli bankalarından Silicon Valley Bank (SVB) battı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC), yapılan açıklamada, SVB'ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı. Ayrıca, FDIC'nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankasını (DINB) kurduğu ve SVB'nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı da kaydedildi. Tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart'ta mevduatlarına tam erişime sahip olacağı belirtilerek bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği belirtildi.

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DÜZENLEYİCİ KURULUŞUN KONTROLÜNDE YENİDEN AÇILACAK

SVB'nin Kaliforniya ve Massachusetts'te 17 şubesi olduğu belirtilen açıklamada, bankanın ana ofisi ve tüm şubelerinin 13 Mart'ta düzenleyicinin kontrolü altında yeniden açılacağı kaydedildi. Açıklamada, DINB'nin SVB'nin normal çalışma saatlerini sürdüreceği, bankacılık faaliyetlerinin yeniden başlayacağı bildirildi. FDIC'nin açıklamasında, 31 Aralık 2022 itibarıyla SVB'nin toplam varlıklarının yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatının yaklaşık 175,4 milyar dolar olduğu aktarıldı. SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu ifade edildi.

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNDEN BU YANA EN BÜYÜK BANKA İFLASI

SVB Financial Group'a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı. 1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmış ve genellikle startuplara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda startupların halka arzlarına da yardımcı oluyordu.

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ABD'NİN BÜYÜK BANKALARI ARASINDA 16. SIRADA

Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alıyordu. SVB'nin iflası ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.

PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

New York borsası, Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflasının ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 340 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,07 azalışla 31.909,64 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 1,44 azalarak 3.861,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,76 kayıpla 11.138,89 puana indi. ABD'de SVB ile ilgili gelişmelerin bankacılık sektörüne ilişkin endişeleri artırmasıyla pay piyasalarında negatif seyir izlendi.


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