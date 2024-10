Düşecek ama artacak: 2024'te neyse 2025'te yüzde 44 fazlası olacak! Kalem kalem açıkladı... O zamlar herkesi ilgilendiriyor

2025 yılına doğru yaklaşılırken yeni yılda vergi, ceza ve harçlara gelecek zamlar, pasaport, ehliyet ve MTV tutarlarının ne olacağı merak ediliyor. Gelecek zamlar kasım başında netleşecek ancak uzmanlar şimdiden 2025 için yüzde 44 civarında yeniden değerlemenin olacağını tahmin ediyor. İşte buna göre pek çok kalemde değişecek o fiyatlar...

YÜZDE 44 CİVARI YENİDEN DEĞERLEME TAHMİNİ

Vergi uzmanı Zeki Gündüz, Sözcü TV'de, 2025'te nasıl bir tablo öngördüğüne dair soruyu yanıtladı. Gündüz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında netleşme bu ay sonu itibarıyla Kasım başında olacak. Çünkü vergi kanunlarındaki birçok vergi tutarı, ceza tutarı, harç tutarı, dilimlere ilişkin belirleme yeniden değerleme oranı denilen yurt içi üretici fiyat endeksinin 12 aylık değişim oranı dikkate alınarak ekimden ekime belirleniyor. Bu ayki hesaplama gelecek ayki tahmin çerçevesinde yüzde 44 civarında yeniden değerlemenin 2025 için olacağı tahmin ediliyor.

Bu gözle baktığımızda geçen sene 58.46 olan bu artış oranı bu sene 44 yani 2025'te. 2025'te yüzde 44 olacak gibi duruyor.

"HARÇLARDA BU SENE UYGULANAN TUTARLAR YÜZDE 44 ARTIRILACAK"

Bunun anlamı ne diye baktığımızda; örneğin gelir vergisi dilimleri bu sene 2024'te 110 bin TL iken 2025'te 158 bin 400'e çıkacak. 2. dilim 230 bin iken 331 bin 200'e 580 bin iken 3. dilim 835'e 3 milyon iken 4. dilim 4 milyon 320 bine çıkacak. Yurt dışı çıkış harçları örneğin 500 liradan 720 liraya çıkacak. Pasaport harçlarının defter bedeli 790 liradan 1047 liraya, ehliyet bedelleri 990 liradan 1425 liraya, işverenlerin işte yemek istisnası var günlük biliyorsunuz 170 liradan 244.8, yol yardımları gene vergiden istisna edilen yardımları bu sene 88 lirayken 126 liraya çıkacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi, motorlu taşıtlar damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, trafik cezaları, vergi cezaları, bilimum harçlarda bu sene uygulanan tutarlar yüzde 44 artırılarak, otomatik olarak bu, gelecek sene başından itibaren uygulanmaya başlayacak.

Geriye de dönecek olursak ne olmuş diye... Bu 2020'de artış oranı 9.11 imiş. 2021'de 36.20, 2022'de tüm zamanların bir bakıma rekoru kırılmış yüzde 22.93, sonra 2023'te 58'e, 2024'te de bu sene beklenti 44'e düşmesi yönünde. Tabii ki buralarda işte asgari ücretteki artış örneğin işte 17 bin TL'den 20 bin liraya çıkarsa ki işte yüzde 17 buçukluk orta vadeli planda gelecek seneye dönük olarak bir beklenti enflasyonu değişim oranı var, bunlar dikkate alınarak bir zam yapılırsa işte 20 binin de belki altında ya da 20 binler civarında bir şey telaffuz ediliyor konuşuluyor, o zaman geçen seneyle aşağı yukarı asgari ücretliler zaten vergiden muaf ama onun üstünde biraz gelir elde edenler yılın hemen ikinci dilimine çok hızlıca geçip vergi ödemeye başlayacaklar.

2025 YILI NASIL GEÇECEK?

Ben ekonomist olmadığım için vergici gözüyle altını çizdiğiniz gibi hukukçu gözüyle biraz gördüklerimi, tahminlerimi paylaşayım. Mali idare giderek daha sıkı bir takip politikası izlemeye başladı. Hemen hemen her mükellefe verdikleri beyanlarla ilgili bir izah talebi gidiyor, sorular soruluyor, incelemeler, sorgulamalar yapılıyor. Onun ötesinde ödenmeyen borçlarla ilgili olarak her türlü imkan kullanılarak bankalara araçların üzerine hacizler, ödeme emirleri gidiyor ve hem alacakların tahsilinde hem de incelemeler konusunda daha sıkı takip etme çabası içinde olduğunu mali idarenin görüyoruz. O yüzden vergi mükellefleri için biraz sıkı bir dönem 2025'te bizi bekliyor ki az önceki haberimizde de kara parayla ilgili Maliye Bakanlığı yaptığı takipleri vardı, sonuçları işte paylaşıp birtakım uyarılarda bulunmuştu. O tamamen farklı bir alan ve kulvar ama mükellefler için defterlerinde, beyanlarında, yaptıkları işlemlerde dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü geçen sene cezalar, her türlü alanda vergiyle ilgili cezalar son derece arttı. O yüzden uyumsuzluğun bedeli ağır, bayağı ağır hale geldi. Öncelikle gözlemlerim bunlar. Öte yandan biraz ekonomiyle karıştıracak olursak gelirler çok fazla belki beklenen seviyede artmıyor. Çünkü krediye erişim azaldı, işletmelerin işlerini döndürebilmek için ihtiyaç duydukları finansmana erişim imkanları kısıtlandı veya pahalandı oldukça. O yüzden de ekonomideki çarkların biraz daha yavaş döndüğü, o yüzden de gelir elde etme, genişlemenin zaten ekonomi politikaları çerçevesinde daha daraltıldığı bir dönem olacak. O yüzden de bütün mükelleflerin dikkatli olmaları, özellikle maliyeyle ilişkilerinde özenli olmaları... Mesela af beklentisi içinde olmamalarını tavsiye ediyorum. Belki ödeme kolaylığı vesaire olabilir ama..."