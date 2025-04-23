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İstanbul'daki depremler sonrası Valilik'ten yeni açıklama! Vatandaşların kullanımına açıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.04.2025 18:40
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İstanbul'da en büyüğü 6.2 ve 5.9 olan depremler Marmara genelinde paniğe yol açtı. Silivri açıklarındaki depremler sonrası peş peşe açıklamalar geldi. İstanbul Valiliği yaptığı yeni açıklamada "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." dedi.

İstanbul'daki depremler sonrası Valilik'ten yeni açıklama! Vatandaşların kullanımına açıldı

İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremler paniğe yol açtı. Can kaybı ve yıkımın yaşanmadığı deprem sonrası Valilik'ten yeni bir açıklama geldi.

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Yapılan açıklamada okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin vatandaşların kullanımına açıldığı aktarıldı.

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"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

Valilik açıklamasında şunları ifade etti:

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."

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deprem İstanbul İstanbul Valiliği
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