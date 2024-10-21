'Düştü mü çıktı mı' derken... Yatırımcıları bekleyen o tehlike! Değer kaybettikçe kullanan sayısı artıyor

Borsaya giren, hisse senedi alan, altına, dövize veya fonlara yatırım yapan gözünü telefondan bilgisayardan ayırmıyor. Birçok kişi yatırımlarını telefonda sürekli takip ediyor. Neredeyse her dakika kontrol ediyor. Bu durum kişiyi stres altında bırakıyor, kaygıyı da arttırıyor.

"SÜREKLİ TAKİP ETMEK KAYGIYI ARTIRIYOR! BU DA ANTİDEPRESAN KULLANMAYA İTEBİLİYOR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Amerika'da yapılan bir araştırmada yatırımlarını sürekli kontrol edenlerin antidepresan kullanmaya daha meyilli olduğu ortaya çıktı.

Psikiyatrist Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Şen "Düştü mü çıktı mı ne durumda vesaire gibi bu dürtüyle birlikte takip halinde olmak kaygıyı çok fazla arttırıyor. Kaygının artması da haliyle insanları antidepresan kullanmaya itebiliyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmalara göre yatırımlar değer kaybettikçe antidepresan kullananların sayısı da artıyor. Şen "Bunun önüne geçmek gerekiyor. Eğer geçemezsek antidepresan kullanarak bunların önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

"EKRANA BAKMA SÜRESİNİ KISALTMAK GEREKİYOR"

Uzmanlara göre bu durumlarda kaygıyı yönetebilmek çok önemli. Öncelikle ekrana bakma süresini kısaltmak gerekiyor. Şen "Çok sık bakmaktan daha seyrek bakmaya doğru bu süreleri değiştirmeyi önerebiliriz" şeklinde konuştu.

Uzmanlar düşünceleri farklı alanlara yönlendirme, spor yapma ve nefes egzersizini de tavsiye ediyor.