Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı! İşte herkesin merak ettiği o tablo...

Türkiye Avrupa’da konut fiyatlarının en çok arttığı ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de konut fiyatları Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96,4 artış kaydetti. Böylelikle yıllık konut fiyat artışında yeni rekor kaydedildi.

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İlk el konut satışı sayısı da hane sayısı artışından fazla. Ancak buna rağmen kendi evinde oturanların oranı düşüyor. Bu durum, hâlihazırda ev sahibi olanların, konut yatırımı yaptığına işaret ediyor. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 38 bin 337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 94 bin 437 olarak gerçekleşti.

10 YIL VADEYE YÜZDE 1'İN ALTINDA FAİZ

Bu kapsamda barınma ve yatırım amaçlı gayrimenkul almak isteyenler için dün akşamki Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir kararı duyurdu. Erdoğan, konut finansmanında üç yeni kredi paketini açıkladı. İki paket ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile yüzde 1'in altında faizle geri ödeme imkânı sağlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı detaylara göre, "İlk Evim Konut Finansman Paketi" ile yalnızca birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli kredi verilecek.

İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ

Habertürk’te yer alan haberde, bu paket üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların yıllık borçlanma maliyeti yüzde 12.7 ila 13.1 arasında değişiyor. 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin KKDF, BSMV ve diğer giderler hariç 10 yıllık vade sonundaki toplam ödemesi 3 milyon 426 bin 674 TL olacak ve bu parayı 28 bin 556 TL'lik taksitler halinde ödeyecek.

GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ

Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise Liralaşma stratejisini desteklemek amacıyla en fazla 2 milyon TL'lik konut değerinin en az yüzde 50’sinin 01.04.2022 tarihinden önce açılmış döviz hesaplarının yahut hurda altının TCMB’ye satımı ile karşılanması şartıyla aranacak. Bu pakete ikinci el konutlar da dahil edilirken 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak.



