FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Düşük faizli konut kredisi sonrası boş durmadılar! Fiyatlar bir günde uçtu

Düşük faizli konut kredisi sonrası boş durmadılar! Fiyatlar bir günde uçtu

11.05.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunmuş, konut finansmanıyla ilgili hazırlanan 3 yeni paketin detaylarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından bazı fırsatçılar dakikalar içinde ev fiyatlarını yükseltmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin, "Konut fiyatlarında 'fahiş' artışları yakından takip ediyoruz" açıklamasının ardından fırsatçılar bir günde daire fiyatları iki katına çıktı.

Konut fiyatlarındaki artış yüzde 100’leri aşarken hükümetten vatandaşın ev almasını kolaylaştıracak bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin detaylarını açıkladığı konut finansmanında yeni destek paketini açıkladı. Paketle birlikte sektörün hareketlenmesi beklenirken, fırsatçılar bir saat içinde fiyatları adeta iki katına çıkarttı. Yapılan zamlar bazı müteahhitler tarafından fırsatçılık olarak görüldü. Kredi faizlerinin düşmesini fırsat bilen satıcılar, daire fiyatlarına yaklaşık 2 kat zam yaptı. Yapılan zam hem alıcıları hem de satışlarda komisyon alarak geçimini sürdüren emlakçıları etkiledi.

otos

“FIRSATÇILIĞA MAHAL VERMEMEK LAZIM”

Bolu’da uzun yıllardır müteahhitlik yapan Orhan Saçan, devletin gereken her şeyi yaptığını ancak satıcıların art niyetli olduğunu belirterek, “Bir art niyet var. dün itibariyle piyasada bir canlılık hissettik. Gelen müşterilerimiz oldu. Ama millet fırsatçılık yapıyor. Bu fırsatçılığa mahal vermemek lazım. İnsanları da düşünmek lazım. Devlet bunu yaptı. Kendi insanlarını, müteahhitlerini rahatlatmak için, piyasanın açılması için rahatlattı. Demire, betona zam oldu. 500 bin liralık daire şimdi 1 milyon. Ama dünden bugüne 1 milyon 200 bin oldu. Şimdi durduk yere niye 200 bin lira üzerine geldi. Bu konuda şaşkınım. Burada art niyet var. 1 milyona sat. 1 milyon 200 bine verme. Millet de daire alsın. Sen de daireni sat. Başka projeye de başla. O zaman her yer rahat olur. Piyasa rahat olur. Art niyet düşünürsen halk da bunu görür. Devlet zaten görüyor. Eğer fiyat artışları devam ederse çıkmaza girer. Biz bunu kendi kendimize yapıyoruz. Devlet yapmıyor. Devlet zaten yapacağını yaptı. Konut kredisini açtı. Yüzde 50’si bitmiş inşaatların geri kalanını tamamlayamadığımızda ona da destek veriyor. Bu velinimet. Bunları görmemezlikten gelirsen, faydalanamazsan, buna rağmen 1 milyonluk daire 1 milyon 300 bin oluyorsa devletin yapacağı bir şey kalmamıştır. Bunları tamamen bizim halkımız, müteahhitler yapıyor” dedi.

“YASAL DÜZENLEME OLMASI GEREKİYOR”

Emlakçı Koray Günay ise, “Bu hafta cumhurbaşkanı kredi faiz oranı açıkladı. Bunu açıkladıktan sonra bazı daire sahipleri talebin daha çok olacağına inanarak fiyatlarına 2 kat zam yaptılar. Bu alıcıyı da biz emlakçıları da çok etkiledi. Alıcı ve satıcıdan yüzde 2 olan komisyonumuz iki kat arttığı, hem alıcıyı hem de satıcıyı yorduğu için bizi etkiledi. Buna bir yasal bir şey olması ve izlenmesi gerekiyor” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol fiyatları fırladı! Ürküten tahmin...Petrol fiyatları fırladı! Ürküten tahmin...
Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı! Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!
Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasının ardından fırsatçılar ev fiyatlarını yükselttiErdoğan'ın konut kredisi açıklamasının ardından fırsatçılar ev fiyatlarını yükseltti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Emekliliğiniz veya sigortanız iptal edilebilir! Bu harflere dikkat! e-devletten kontrol edin...

Emekliliğiniz veya sigortanız iptal edilebilir! Bu harflere dikkat! e-devletten kontrol edin...

Dolar, altın, petrol… Piyasalar bugün de kıpır kıpır!

Dolar, altın, petrol… Piyasalar bugün de kıpır kıpır!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Yarın geç olabilir: Gördüğünüz an harekete geçin!

Yarın geç olabilir: Gördüğünüz an harekete geçin!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.