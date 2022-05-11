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Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte kalacak! TOKİ projeleri ise…

11.05.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kredi faizleri vatandaşın ev alma talebinin önünde büyük bir engel olarak görülüyordu. Ancak konut sahibi olmak isteyenler için açıklanan yeni destek paketleri ile vatandaş, düşük faizli krediye erişim imkanına kavuştu. Piyasada en düşük yüzde 1,20 ile kamu bankalarında olan oranlar, böylelikle ilk evini alacaklara yüzde 0,99, evin yüzde 50 değeri için döviz ve altın bozduranlara yüzde 0,89 ile sunulacak. Yani 1 milyon lira kredi çeken biri, 178 bin lira daha az ödeyecek...

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte kalacak! TOKİ projeleri ise…

Konut fiyatlarındaki artış yüzde 100’leri aşarken hükümetten vatandaşın ev almasını kolaylaştıracak bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin detaylarını açıkladığı konut finansmanında üç yeni kredi paketi ile ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

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İLK EVİM KONUT PROJESİ

Buna göre "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

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DÖVİZ VE ALTIN SATARAK KONUT ALANLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.

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NE KADAR AVANTAJ SAĞLADI?

Konut kredisi faiz oranları son dönemde oldukça yüksek seyrediyor. Merkez Bankası’nın verisine göre, şu anda piyasada ortalama konut kredisi faiz oranı yüzde 1.53 seviyesinde. En düşük oran ise geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana kamu bankalarınca uygulanıyor. Kamu bankalarında sıfır konutlar için 1 milyon liranın altındaki tutarlarda yüzde 1,20, 1 milyon liranın üzerindeki tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranı uygulanıyordu. Yeni oranlar büyük fark sağladı. Yeni destek paketi sayesinde 1 milyon lira kredi çeken biri 178 bin lira daha az ödeyecek.

TOKİ PROJELERİ ARTACAK

Posta’dan Meltem Kara Söyleyenoğlu’nun haberine göre, Sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finansman sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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FIRSATÇILAR BİR DAKİKA BİLE BEKLEMEDİ

Kredi paketi ev almak isteyenlerde sevinç yaratsa da fırsatçılar anında sahneye indi. Faiz indirimi, piyasaya hareket getirip vatandaşın konuta ulaşımını kolaylaştırma amacıyla yapılsa da fırsatçılar, kredi maliyetinden oluşan farkı ceplerine atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının hemen ardından ilan sitelerinde fiyatlar yukarı çıkmaya başladı. Örneğin 19 Nisan’da 1 milyon 450 bin lira olan dairenin fiyatı açıklama sonrasında 1.6 milyona yükseltildi. 3 Mayıs’ta 980 bin lira olan evin fiyatı 1 milyon 480 bin liraya çıktı. 4 Nisan’da 2 milyon 50 bin lira olan evde fiyat 2 milyon 250 bin liraya kadar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konut Finansman Projesi’nin açıklanmasının ardından konut fiyatlarında yaşanan ‘fahiş’ fiyat artışlarını çok yakından takip ettiklerini belirterek, “Fırsatçılık yapmaya kalkışanlara müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
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