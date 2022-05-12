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Düşük faizli konut paketlerinde bu şartlara dikkat! Sektör temsilcilerinden önemli uyarı geldi

12.05.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunmuş, konut finansmanıyla ilgili hazırlanan 3 yeni paketin detaylarını açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut finansman paketlerinin kredi şartlarını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sektör temsilcilerinden konut finansman paketlerindeki kredi şartlarına dikkat edilme önemli uyarısı geldi.

Düşük faizli konut paketlerinde bu şartlara dikkat! Sektör temsilcilerinden önemli uyarı geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut finansman paketlerinin kredi şartlarını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gerek ilk evim gerekse de genişletilmiş konut finansman paketlerinde 2 milyon TL değerine kadar konutlar için finansman sağlanabilecek. Burada tüketicilerin, alacakları taşınmazın ekspertiz değerinin 2 milyon TL sınırını geçmemesine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu değer kredi çekilecek tutar olarak anlaşılmamalı. Bu nedenle kullanılabilecek kredi oranı ekspertiz değeri üzerinden de en fazla yüzde 80 seviyesi kadar olabilir” dedi.

İLK KONUT ŞARTINA DİKKAT

İlk konutunu alacak olan kişiler için uygun maliyetli olarak açıklanan İlk Evim Finans Paketi şartları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı “Bu finansman paketinde de birinci el konutlarda ve evi olmayan vatandaşlar faydalanabilecek. Yani kişi evli ise eşi adına, hatta aynı evde yaşayanlar adına da tapu olmaması gerekiyor. Hisseli tapularda ise hisse toplamı dikkate alınacak. Ayrıca birinci el demek, yapının en fazla 5 yıllık olması, içinin boş olması ve hiç kullanılmamış olması, daha önceki edinme nedeninin satış olmaması ve satıcı olarak geçen kişinin arsa sahibi veya ruhsatta ismi yazan müteahhit ya da firma olması demektir. Bu kriterlere de dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

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“ORANLAR OLDUKÇA AVANTAJLI”

Gerek vatandaşların konuta erişimlerini kolaylaştırmak gerekse de liralaşma çerçevesinde değerlendirilen paketler konusunda faiz oranlarına da değinen Özelmacıklı, “Her iki pakette de 120 ay vade ve 2 milyon TL ekspertiz değeri şartı söz konusu. İlk evim paketinde aylık 0.99 faizli konut kredisi varken, genişletilmiş pakette bu oran 0.89’a düşüyor. Özellikle döviz tevdiat hesaplarında uzatma yaşanan hesap sayısı açısından baktığımızda bu şekilde bir düzenleme ile liralaşmanın desteklenmesi hedefleniyor” diye konuştu.

“İNŞAAT MALİYET ENDEKSİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR”

Özelmacıklı sözlerini şöyle tamamladı: ’’İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı. Artık gayrimenkul sektöründe artan fiyatların sektörde yeni inşaatların tekrar başlaması için yeterli seviyelere ulaştığı söyleyebiliriz. Arz talep dengesinin sağlanabilmesi için girişimci müteahhitlerimize her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Müteahhitlerimizin pandemi ve öncesindeki dönemindeki gayrimenkul piyasalarına olan küskünlüklerini bir kenara bırakıp tekrar sahaya dönmeleri önemli” ifadelerini kullandı. (İHA)

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