FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Düşük faizli kredi, 2 yıl geri ödemesi yok! Deprem riskli yapılar için bankalardan kolaylık: 240 bin liraya kadar…

Düşük faizli kredi, 2 yıl geri ödemesi yok! Deprem riskli yapılar için bankalardan kolaylık: 240 bin liraya kadar…

21.02.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden etkilenen bölgelerin yeniden yapılanma sürecinde finansal destek paketleri ve krediler açıklanmaya başlandı. Bu kapsamda sadece deprem bölgesinde değil, deprem riskli bölgede yaşayan kişilerin evini yıkmak yerine güçlendirmesi için 240 bin liraya kadar kredi sağlanabiliyor. 'Bina Güçlendirme Kredisi' ile evi hasar gören vatandaşlar için düşük faiz oranıyla 2 sene geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vadelerle krediyi geri ödeyebiliyor.

Düşük faizli kredi, 2 yıl geri ödemesi yok! Deprem riskli yapılar için bankalardan kolaylık: 240 bin liraya kadar…

Deprem sonrası evi hasar gören vatandaşlar nakit ihtiyacını nereden sağlayacağını merak ederken kamu tarafından sağlanan desteklerin detayları belli oldu. Evi dönüşüme girecek vatandaşlar için krediler imdada yetişecek. 2022 yılında üst limit ve faiz desteği iki kez arttırılırken, konut yapım ve edinme kredileri ile işyeri yapım kredisi 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi. Evini yıkmak yerine güçlendirmek isteyenler için güçlendirme kredisi 160 bin liradan 240 bin liraya çıktı. Faiz desteği ise 400 baz puan iken 600 baz puan oldu. faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 2 milyon liradan son düzenleme ile 3 milyon liraya çıkartıldı.

para (29)

RİSKLİ RAPORU İLE BANKAYA BAŞVURU

Sadece deprem bölgesi değil, depreme riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların da kullanabileceği bina güçlendirme kredisine ilişkin bilgildendirmede bulunan Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, “Esasen bu kredi yaklaşık üç yıldır sistemde. Bina güçlendirme kredisi almak isteyen vatandaşlarımız, öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkili kılınan bir yapı denetim firmasından alacakları riskli yapı raporu akabinde bankaya başvurması gerekiyor” dedi.

para (34)

“RİSKLİ KONUT SAYISI 6,5 MİLYON”

“Kredi, düşük faiz oranlarının yanı sıra 2 sene geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vadelerle alınabiliyor. Kentsel dönüşüm ve güçlendirme çerçevede verilen desteklerin üst limiti ise, 2 katına çıkarıldı” diyen uzman isim, “Yenilenecek binalar harç ödemelerinden muaf olurken, konut sahipleri de 18 aya kadar kira desteği alabiliyor. Türkiye’de riskli konut sayısının ise, yaklaşık 6 buçuk milyon olduğu tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırsatçılar deprem dinlemiyor! Utanmadan bir de böyle söylüyorlar...Fırsatçılar deprem dinlemiyor! Utanmadan bir de böyle söylüyorlar...
Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor... Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...
Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."
Anahtar Kelimeler:
deprem kredi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Tek tek anlattı spiker de kendini tutamadı! 'Vay anasını'

Tek tek anlattı spiker de kendini tutamadı! 'Vay anasını'

Depremin emlak fırsatçıları! 'Yok pahasına' almak istiyorlar

Depremin emlak fırsatçıları! 'Yok pahasına' almak istiyorlar

EYT ilk maaş için takvim değişti…

EYT ilk maaş için takvim değişti…

Kredi ile ev alanların durumu merak ediliyordu! Depremzedeye sigorta güvencesi…

Kredi ile ev alanların durumu merak ediliyordu! Depremzedeye sigorta güvencesi…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.