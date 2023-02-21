Düşük faizli kredi, 2 yıl geri ödemesi yok! Deprem riskli yapılar için bankalardan kolaylık: 240 bin liraya kadar…

Deprem sonrası evi hasar gören vatandaşlar nakit ihtiyacını nereden sağlayacağını merak ederken kamu tarafından sağlanan desteklerin detayları belli oldu. Evi dönüşüme girecek vatandaşlar için krediler imdada yetişecek. 2022 yılında üst limit ve faiz desteği iki kez arttırılırken, konut yapım ve edinme kredileri ile işyeri yapım kredisi 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi. Evini yıkmak yerine güçlendirmek isteyenler için güçlendirme kredisi 160 bin liradan 240 bin liraya çıktı. Faiz desteği ise 400 baz puan iken 600 baz puan oldu. faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 2 milyon liradan son düzenleme ile 3 milyon liraya çıkartıldı.

RİSKLİ RAPORU İLE BANKAYA BAŞVURU

Sadece deprem bölgesi değil, depreme riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların da kullanabileceği bina güçlendirme kredisine ilişkin bilgildendirmede bulunan Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, “Esasen bu kredi yaklaşık üç yıldır sistemde. Bina güçlendirme kredisi almak isteyen vatandaşlarımız, öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkili kılınan bir yapı denetim firmasından alacakları riskli yapı raporu akabinde bankaya başvurması gerekiyor” dedi.

“RİSKLİ KONUT SAYISI 6,5 MİLYON”

“Kredi, düşük faiz oranlarının yanı sıra 2 sene geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vadelerle alınabiliyor. Kentsel dönüşüm ve güçlendirme çerçevede verilen desteklerin üst limiti ise, 2 katına çıkarıldı” diyen uzman isim, “Yenilenecek binalar harç ödemelerinden muaf olurken, konut sahipleri de 18 aya kadar kira desteği alabiliyor. Türkiye’de riskli konut sayısının ise, yaklaşık 6 buçuk milyon olduğu tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.



